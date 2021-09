Plankstadt. ​​​​​​Der zweite Hof-Flohmarkt in Plankstadt findet am Samstag, 18. September, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr statt. Menschen aus der gesamten Gemeinde bieten dann im eigenen Hof, Garten oder Parkplatz ihre Waren an. Die Corona-Regeln müssen dabei eingehalten werden. Der Flohmarkt findet bei jedem Wetter statt. Weitere Infos gibt’s unter www.kulturforumplankstadt.wordpress.com.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1