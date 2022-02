Plankstadter Horst Mühlhäuser wird 80 Jahre

Plankstadt. Der langjährige Vorsitzende des Tennis-Clubs (TCO), Horst Mühlhäuser, feiert an diesem Freitag seinen 80. Geburtstag, Schon seit über zehn Jahren ist er Ehrenmitglied des Vereins.

Geboren ist Horst Mühlhäuser (Bild) in Ulm, aufgewachsen in Söflingen, Abitur hat er im Schubart- Gymnasium in Ulm abgelegt. Dann wechselte er in die Kurpfalz, wo er in Heidelberg Biologie, Sport und Geografie studierte. Danach war er bis zu seinem Ruhestand als Oberstudienrat am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg tätig.

© Wahl

Im Jahr 1976 trat Horst Mühlhäuser in den Tennisclub Plankstadt ein. Bereits zwei Jahre später übernahm er den Posten des Jugendwarts, den er zwei Jahre begleitete. Von 1985 bis 1988 war er Sportwart. Als ausgebildeter C-Tennistrainer fungierte er viele Jahre als Übungsleiter. 1998 wurde er Vorsitzender, was er 13 Jahre lang blieb.

Viele Dinge gebaut

In seiner Amtszeit wurden unter anderem ein Tiefbrunnen für die Bewässerungsanlage der zehn Freiplätze gebaut, eine Sportgalerie im Verbindungsflur, Freiplätze zur Tennishalle hin und im Jahre 2011 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Tennishalle. „Das waren sehr wichtige und zukunftsweisende Projekte für den TCP“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Als Schwabe und Pädagoge, ausgestattet mit den schwäbischen Tugenden „Schaffe, schaffe Häusle baue“ und handwerklichem Geschick habe Horst Mühlhäuser vielfältige Aufgaben beim TCP lieber selbst erledigt und ausgeführt, als Geld dafür auszugeben.

Horst Mühlhäuser war insgesamt 19 Jahre im Vorstand des TCP tätig und habe den Club tatkräftig unterstützt. Auch ihm sei es zu verdanken, dass der Tennisclub Plankstadt heute eine der größten und schönsten Anlagen im gesamten Rhein Neckar Kreis hat. Aufgrund seiner Verdienste wurde Mühlhäuser bereits im Jahr 2011 zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie wird der Jubilar nur im engeren Familienkreis mit seiner Ehefrau, seinen zwei Kindern und den vier Enkelkindern etwas feiern. Der TCP wird aber sicher zu den ersten Gratulanten gehören.