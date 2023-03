Plankstadter Jugendbeirat stellt seine Arbeit der SPD vor

Plankstadt. Zur letzten Vorstandssitzung der Plankstadter Sozialdemokraten waren Vertreter des Jugendbeirats zu einem Meinungsaustausch eingeladen. „Man kann im Nachhinein ohne Wenn und Aber feststellen, dass diese Veranstaltung für beide Seiten als Erfolg gewertet werden kann“, schreiben die Verantwortlichen der SPD dazu. Aufseiten der Sozialdemokraten war der komplette Ortsvereinsvorstand, darunter auch die Gemeinderätinnen Jutta Schneider und Kerstin Engelhardt sowie vom Jugendbeirat Pascal Preuß und drei weitere Mitglieder vertreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvereinsvorsitzender Dr. Jürgen Kegler drückte in der Begrüßung seine Freude darüber aus, dass sich Vertreter des Jugendbeirats spontan zu einem Gespräch bereitgefunden hatten. Er erinnerte auch daran, dass die Jusos im Raum Schwetzingen mit dem Jugendbeirat Kontakt aufgenommen hatten.

Pascal Preuß dankte im Namen des Jugendbeirats für die Einladung. Er stellte die Ziele, die Organisation und die Regeln der Mitarbeit im Jugendbeirat mittels einer Computer-präsentation vor. Er betonte, dass gemäß Paragraf 41a der Gemeindeordnung Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise durch die Gemeinde beteiligt werden können.

Mehrere Erfolge vorzuweisen

Derzeit bestehe der Jugendbeirat aus rund 20 Mitgliedern und habe fünf Sprecher. Mitglied können Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 13 und 22 Jahren werden. Er stellte heraus, dass der Jugendbeirat neutral, unabhängig und überparteilich sei. So sei auch auf Einladung der CDU ein Besuch des Landtags in Stuttgart zustande gekommen. Als Erfolge der Arbeit des Gremiums nannte er die Umgestaltung des Dirtparks für jugendliche Biker sowie den Chillcontainer und die Anlegung eines Minifußballfelds an der Jahnstraße.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Jubiläum Die SPD Plankstadt feiert ihr 125-jähriges Bestehen Mehr erfahren Notgemeinschaft Rekordspende erzielt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasching (mit Fotostrecke) Fasnachter feiern beim Backenbläserumzug in Plankstadt Mehr erfahren

Preuß betonte zudem, dass sich der Beirat auch um den Erhalt und die Pflege der Freizeithütte am Hüttenweg kümmere. Bei den offiziellen Veranstaltungen der Gemeinde werde er ebenfalls beteiligt. So unter anderem bei der Einweihung des neuen Rathauses, bei der 1250-Jahr-Feier und am Volkstrauertag.

Die Vorstandsmitglieder der Plankstadter SPD waren sichtlich beeindruckt von der Aktivität des Jugendbeirats und wünschten ihm weiterhin viel Erfolg. Die Sozialdemokraten würden die Arbeit der Organisation mit Nachdruck unterstützen, schreibt die SPD in der Pressemitteilung abschließend.

Nächste Woche Wintergrillen

Bereits am Samstag, 18. März, steht ein weiterer wichtiger Termin des Jugendbeirates der Gemeinde an: Ab 17 Uhr findet an diesem Tag das große jährliche Wintergrillen statt. „Beim Wintergrillen an der Grillhütte (Gänsweid/Neurott) ist in lockerer Runde Zeit, sich bei Gegrilltem und Getränken kennenzulernen und über Themen auszutauschen, die die Jugend in Plankstadt bewegen“, heißt es dazu in der Einladung auf der Homepage Plankstadts. Eingeladen sind hierzu alle interessierten Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren.

Eine Anmeldung mit Namen und Alter der Teilnehmer zur einfacheren Planung ist noch bis einschließlich diesen Freitag, 10. März, per E-Mail an die beiden Adressen patrick.wiedemann@plankstadt.de oder martina-ahnepohl@plankstadt.de möglich.

Weitere Infos gibt es hier.