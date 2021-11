Plankstadter Jugendfeuerwehr will fürs Ehrenamt begeistern

Plankstadt. Es ist schon dunkel, als das Feuerwehrhaus in der Ortsmitte plötzlich Feuer fängt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Zum Glück sind die Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr direkt zur Stelle – eine Gruppe sorgt für die Beleuchtung und sperrt den Platz ab, die andere baut die Wasserversorgung auf. Jeder Trupp weiß, was er zu tun hat, die Handgriffe sitzen. Schnell werden Schläuche verlegt, das Stand-rohr für die Wasserversorgung per Hydrant gesetzt und es heißt: „Wasser marsch!“

Zum Glück brennt es an diesem Dienstagabend nicht wirklich in Plankstadt. Die Jugendleiter um Jugendwart Thomas Weigelt, der seit Mai dieses Jahres im Amt ist, haben sich den Brand im Gerätehaus als fiktives Szenario für die Übung der Jugendfeuerwehr ausgedacht. Denn seit Kurzem üben die Jugendlichen der Wehr wieder einmal pro Woche – in zwei Gruppen und mit Maske. Sie lernen dann beispielsweise den dreigeteilten Löschangriff, das Absichern von Lasten oder die verschiedenen Gerätschaften kennen.

„Das Interesse ist riesig“, freut sich Thomas Weigelt im Gespräch mit unserer Zeitung. Seit 2018 ist der 41-jährige Berufsschullehrer bereits Leiter der Jugendfeuerwehr. Mitte des Jahres hat sein Vorgänger Tihomir Vasak schließlich das Amt des Jugendwartes in seine Hände gegeben. Mit 21 Jungen und Mädchen hat die Jugendfeuerwehr aktuell sogar noch mehr Mitglieder, als vor der Pandemie. Viele von ihnen kommen aus der Kinderfeuerwehr, die Blaulichtfans von sechs bis zehn Jahren spielerisch an das Ehrenamt heranführt. Mit dem zehnten Geburtstag folgt dann der Eintritt in die Jugendfeuerwehr.

Viele der Teenager werden später nach der bestandenen Grundausbildung in die Einsatzmannschaft übernommen. Nur wenige springen vorher ab und gehen nicht zu den Aktiven über. Drei „Doppeldienstler“ sind momentan in der Wehr – sie sind zwar noch mit Freude bei der Jugendfeuerwehr dabei, üben aber bereits parallel bei der Einsatzmannschaft mit.

Eingeteilt sind die Jugendlichen in zwei Gruppen – die Jüngeren werden langsam an die Grundlagen herangeführt, während die Älteren vieles bereits beherrschen. Die Beleuchtung ist im Handumdrehen aufgebaut, dann werden Knoten geübt. Acht ausgebildete Jugendleiter stehen ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite.

„Die Kommunikation mit den Eltern funktioniert auch super“, betont Weigelt. Per Whatsapp und E-Mail-Verteiler werden sie über Neuigkeiten informiert. Gerade während der Pandemie sei das sehr nützlich gewesen. Der Winter nähert sich mit großen Schritten, die Temperaturen sinken. Neben Praxisübungen im Freien stehen bald auch Theoriestunden auf dem Plan. Im Gerätehaus wird dann eine CO2-Ampel aufgestellt.

„Eine tolle Gemeinschaft“

„Es macht mir hier viel Spaß“, erklärt die zehnjährige Sonja, während sie mit dem Strahlrohr, das rund 100 Liter Wasser pro Minute fördert, auf den Platz spritzt. „Wir fahren auch oft raus“, erklärt sie. Manchmal gehe es dienstags mit den Feuerwehrautos Richtung Feld oder Biotop – dort ist nämlich viel Platz und wenig Verkehr. Freundin Luisa ist auch gerne bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Wir sind eine tolle Gemeinschaft“, meint sie.

Vor allem die Löschübungen haben es der Zehnjährigen angetan. Die beiden sind der Beweis, dass die Feuerwehr längst keine reine Männerdomaine mehr ist.

Die Action gefällt

Dem zwölfjährigen Luca, der wenige Meter entfernt ebenfalls mit der Brandbekämpfung beschäftigt ist, gefällt vor allem eines: die Action. „Später möchte ich auch mal in die Einsatzmannschaft“, ist er sich sicher.

Und genau das ist auch das Ziel: Junge Menschen für das Ehrenamt zu begeistern und sie in deren vielfältige Aufgaben einzuführen. Die Jugendfeuerwehr in Plankstadt freut sich immer über weitere Mitglieder.

Interessierte können sich bei Jugendwart Thomas Weigelt per E-Mail an thomas_w2@gmx.de melden.