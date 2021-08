Plankstadter Kegelclub feiert 50-jähriges Bestehen

Plankstadt. Mittlerweile rollen jetzt bereits seit 50 Jahren die Kugeln beim traditionsreichen Kegelclub „Ruische Hand“ in Plankstadt. Groß ist die Freude unter den Mitgliedernjedoch nicht alleine über dieses besondere Jubiläum. „Mindestens genauso glücklich sind wir darüber, dass wir uns aufgrund der Corona-Lockerungen seit einigen Wochen wieder treffen und kegeln dürfen“, berichtet der Vereinsvorsitzende Otto Chladek kürzlich bei einer kleinen Feierstunde in der Mehrzweckhalle.

Groß ist die Hoffnung im Jubelverein auch darauf, dass die Corona-Lockerungen nicht wieder aufgehoben und die Inzidenzen sich auf niedrigem Niveau einpendeln. Ein Festessen anlässlich des Geburtstages sei immerhin schon in Planung, die gangedachte Ausflugsreise wurde aufgrund der unsicheren Lage allerdings bereits gestrichen.

Blick zurück: Vor 50 Jahren bildete sich der Club aus einer kegelfreudigen Gruppe innerhalb des Schützenvereins. Die ersten Kugeln wurden damals auf der ehemaligen Kegelbahn des Gasthauses „Zum Stern“ geschoben. Danach wechselte die „Ruische Hand“ ins „Weiße Rössl“ und nach dessen Schließung folgte der Wechsel in die Mehrzweckhalle, wo bis heute gespielt wird. Etwas kurpfälzer Mundart beinhaltet übrigens der Vereinsname, erfahren wir bei der kleinen Feierstunde in der Kegelhalle. „Ruisch“ steht dabei wortwörtlich für die „ruhige“ Hand, für die jeder Kegler glücklich ist, wenn es darum geht, die Kugel beim vollen Bild in die „Gasse“, oder beim Abräumen zielgenau auf Einzelkegel zu werfen.

Nicht frei von Zukunftssorgen

Von der Zuordnung her gehören die Hobbysportler in die Kategorie der Gesellschaftskegler. Die „Ruische Hand“ beteiligte sich also nicht an Meisterschaften und Ligakämpfen wie die Sportkegler. „Die hiesigen Ortsmeisterschaften für Hobbykegler sind der einzige Wettbewerb, an dem wir seit Jahrzehnten teilnahmen“, berichtet Franz Jarosch. „Und dabei haben wir oft schon gut abgeschnitten und standen immer wieder bei den Besten auf dem Siegertreppchen“, ist für Helmut Kramer von großer Wichtigkeit.

Richtig frei von Zukunftssorgen ist die froh gelaunte Truppe allerdings nicht. Der aktuelle Zeitgeist ist den Keglern nicht gerade hold. Der Bowlingsport begann ihnen schon vor etlichen Jahren den Rang abzulaufen. Speziell die jüngeren Akteure tendieren zur moderner anmutenden Sportart. Die logische Folge ist eine deutliche Überalterung bei den Gesellschaftskeglern. Ob eine Trendwende gelingt, ist dabei sehr fraglich. Der Spaß am Kegeln, das schöne Hobby betreiben zu können, und ein guter menschlicher Zusammenhalt – das ist es, was die etwas älteren Semester antreibt, sich regelmäßig an Mittwochabenden zum Kegeln zu treffen, fröhlich zu sein, sich sportlich zu messen und zu erzählen.

Auch die Familien der Hobbykegler kennen sich und verstehen sich zudem gut. Entsprechend gab es schon unzählige stimmungsvolle Jahresausflüge nach nah und fern, zudem Grillpartys, Geburtstags- und Weihnachtsfeiern. Jeder der Kegler hoffe anlässlich des Jubiläums, dass dies alles nun wieder ungehindert möglich sein wird.