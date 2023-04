Plankstadter Landfrauen ehren treue Mitglieder

Plankstadt. „Alles hat seine Zeit“ – mit dem Gedicht von Jochen Maris begrüßte die Vorsitzende des Landfrauenvereins Carmen Knauer zahlreiche Mitgliedsdamen zur Jahreshauptversammlung. Zwar gab es 2022 noch einige Einschränkungen durch Corona, doch das konnte die Landfrauen nicht von zahlreichen Aktivitäten abhalten.

Die Geehrten 50 Jahre: Renate Treiber 40 Jahre: Erika Schwegler und Anne-Marie Wacker Zehn Jahre: Martina Breitenbücher, Elke Eppel, Brigitte Schulz, Ursula Kunkel, Hanni Gund, Karin Höfler, Ursula Kästel, Margitta Eck und Käte Heid. zg

Uschi Schwarz erinnerte hier an den Höhepunkt, den fünftägigen Ausflug an den Gardasee, heißt es im Bericht der Landfrauen. Neben verschiedenen Besichtigungen, Theaterbesuchen und Fahrradtouren im Sommer dankte sie vor allem den vielen Helferinnen und Kuchenbäckerinnen, die alle zusammen eine erfolgreiche Teilnahme an der 1250-Jahrfeier der Gemeinde Plankstadt ermöglichten. Erwähnt wurde auch der Besuch der Plankstadterinnen zur 75-Jahrfeier des Kreisverbandes der Landfrauen.

Spende an Notgemeinschaft

Die erstmals seit der Corona-Pandemie wieder durchgeführte Adventsfahrt führte im November zum Barocken Weihnachtsmarkt nach Ludwigsburg, ehe am darauffolgenden Wochenende beim Plankstadter Weihnachtsmarkt mit vielen Helferinnen selbst tatkräftig angepackt wurde. Der Anteil der Landfrauen zugunsten der Notgemeinschaft Plankstadts betrug 2037 Euro. Mit dem Neujahrsfrühstück begann im Januar der Start in das neue Landfrauen-Jahr. Der erste Vortrag informierte die Mitglieder dann im März auch über Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen.

Nach der Wahl einer neuen Kassenprüferin begann die Ehrung der langjährigen Mitgliedsdamen. Außerdem wurden Erika Kapp und Simone Vobis-Spinzig als neue Mitgliedsdamen begrüßt. Während sich dann alle bei Kaffee und Kuchen stärkten, wurde noch der Zeitplan für neue Vorträge am 9. Mai, 23. Mai, 27. Juni und 25. Oktober bekannt gegeben. Über die Themen wird rechtzeitig informiert. Doch das nächste Highlight steht mit der Teilnahme am Ortsmittefest am 17. und 18. Juni bereits fest. Fahrradtouren im Sommer, ein Theaterbesuch und eine Fahrt zur Bundesgartenschau in Mannheim stehen ebenfalls noch auf dem Terminkalender. Und zum Jahresausklang wurde bereits eine gemeinsame Weihnachtsfeier angekündigt.