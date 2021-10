Plankstadter Lehrschwimmbecken ist auf Finanzmittel aus Stuttgart angewiesen

Plankstadt. „Unser Schwimmbad ist über 50 Jahre alt und weitgehend im Originalzustand erhalten“, erläuterte Bürgermeister Nils Drescher dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm bei dessen Besuch. Dieser informierte sich gemeinsam mit Jutta Schuster, der Vorsitzenden der örtlichen CDU und Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, über die anstehenden Sanierungsmaßnahmen. Auch die Schulleiterin der benachbarten Friedrichschule Sandra Worrow, Hausmeister Georg Schöfer sowie Bauamtsleiter Andreas Ernst nahmen am Gespräch teil, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Die Erneuerung der Duschen und Armaturen im Schwimmbad konnte nicht mehr aufgeschoben werden und wurde daher 2019 durchgeführt. Jetzt steht die Sanierung der Umkleiden, der Elektrik und der eigentlichen Schwimmhalle an. Es gibt feuchte Stellen und Kältebrücken. Der Hubboden, der die Tiefe des Beckens steuert, ist störungsanfällig und es fallen sehr oft Schwimmkurse und das Schulschwimmen aus. Weiterhin fehlt die benötigte Barrierefreiheit. Das Lehrschwimmbecken ist in einem wirklich schlechten Zustand.“

Durchgängige Belegung

Im Plankstadter Lehrschwimmbecken findet vormittags das Schulschwimmen statt. Nachmittags und am Wochenende wird es rege durch die örtliche DLRG zur Ausbildung von Rettungsschwimmern genutzt und eine Schwimmschule bietet ein Kursangebot an. Schon vergangenes Jahr hatte die Gemeinde einen Antrag im Bund-Länder-Investitionspaktes Sportstätten (IVS) als Teil der Städtebauförderung gestellt und sei aufgrund der Überzeichnung des Programms abgelehnt worden, obwohl die Kriterien zur Förderfähigkeit jedes Mal erfüllt gewesen seien und eine Sanierung dringend erforderlich, so die Information für Sturm.

Ein weiteres großes Vorhaben der Gemeinde, die einen Sanierungsstau von rund 100 Millionen Euro zu bewältigen hat, ist der Ersatzneubau der Mehrzweckhalle, die als Teil des Programms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit drei Millionen Euro vom Bund unterstützt wird. „Die Baupreisentwicklung wird das Projekt jedoch sicherlich über das bekannte Finanzvolumen hinaus verteuern“, so der Bürgermeister.

Zur Sicherstellung des Bedarfs der Ganztagsbetreuung ist die Gemeinde derzeit dabei, die ehemalige Haus- und Schwimmmeisterwohnung energetisch zu sanieren (wir berichteten mehrfach). Nach der Fertigstellung können hier 40 Kinder betreut werden.

Zudem wurde der Saal im evangelischen Gemeindehaus angemietet, der als Mensa für die Kindergarten- und Grundschulkinder dient. „Wir haben hier eine Win-Win-Situation für Schule und Kirche geschaffen“, sagte Bürgermeister Nils Drescher. „Wünschenswert wäre jedoch, wenn auch die Miete von Gebäuden förderfähig wäre.“ Bauamtsleiter Andreas Ernst ergänzte: „Wenn man vorhandene Gebäude nutzt, muss man trotzdem investieren und noch viel kreativer sein, als bei einem Neubau.“

Ungewollte Situationen

Auch die Themen ÖPNV, der geplante Mobilitätspass und die damit verbundene Nahverkehrsabgabe sowie die Frage „Wie baut die öffentliche Hand?“, die den Gemeindechef umtreibt, wurden diskutiert. Dass Gemeinden verpflichtet sind, in der Regel das billigste abgegebene Angebot anzunehmen, führe immer wieder zu Problemen, da inzwischen vermehrt Handwerker, die noch nie im jeweiligen Gewerk tätig waren, die Arbeiten vor Ort ausführten, monierte der Verwaltungschef. „Wir werden als Gemeinde in eine rechtliche Situation gezwungen, in die man gar nicht kommen möchte“, so Drescher und Ernst unisono.

Sturm bedankte sich für den offenen Austausch und versprach, sich für die Sanierung in Stuttgart einzusetzen, sowie jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. zg

