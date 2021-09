Plankstadter Liste trifft sich am Mittwoch

Plankstadt. Zum monatlichen Politischen Stammtisch lädt die Plankstadter Liste (Plali) am Mittwoch, 22. September, um 20 Uhr in die TSG-Eintracht-Vereinsgaststätte „Eviva“ ein. Dabei werden die Themen des öffentlichen Teils der Gemeinderatssitzung am 27. September sowie weitere aktuelle kommunalpolitische Themen besprochen. Mitglieder und Freunde sind dazu eingeladen.

Weitere Infos unter www.plali.de

