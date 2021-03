Plankstadt. Im Herbst vergangenen Jahres fanden bei den katholischen Pfadfindern der St. Nikolaus-Gemeinde die letzten Präsenztreffen statt. Ab Mitte November sei „nichts mehr gegangen“. „Wir haben es versucht, aber unter den gegebenen Umständen war das sehr schwierig, trotz Hygienemaßnahmen. Dann kam der erneute Lockdown“, heißt es aus dem Vorstand. Doch was ein echter Pfadfinder ist, der findet immer einen Weg. Kurzerhand richtete der Vorstand, mit viel Leidenschaft geleitet von Janina Schmelz, schon kurz nachdem feststand, dass es in absehbarer Zeit keine realen Treffen mehr geben würde, für die Pfadfinder einen Zoom-Account ein, um Gruppenstunden über die Videokonferenz-Plattform im virtuellen Raum stattfinden zu lassen. Darüber, wie und ob und das bei einer Gruppe funktioniert, deren Treffen normalerweise viel mit Natur und im Freien gelebter Gemeinschaft zu tun haben, sprachen wir mit der obersten Pfadfinderin.

„Zuerst wurden die Online-Treffen nicht gut angenommen, da fehlte einfach die Lust der Kinder. Aber seit Januar läuft es ziemlich gut“, berichtet Janina Schmelz voller Freude. Am Anfang sei es ihnen einfach nur darum gegangen, in Kontakt zu bleiben, aber dann hätte es sich richtig gut entwickelt: „Wir spielen jetzt gemeinsam Skribbl, Codenames – ein Online-Ratespiel bei dem Gruppen gegeneinander antreten oder auch ganz Klassisches wie Stadt-Land-Fluß. Inzwischen sind alle Gruppen vertreten. Da gibt es unsere Wölflinge, die Kleinsten, dann noch die Jupfis, also Jungpfadfinder von elf bis 13 Jahren, die Pfadfinder bis 16, und die größten heißen Rover, da haben wir Mitglieder bis 27 Jahren. Während die Großen sowieso online fit sind, sind bei den Kleinsten oft die Eltern im Hintergrund und helfen. Bei den anderen ist es manchmal ein wenig schwieriger“, sagt sie und fügt hinzu: „Der eine oder andere hat zum Beispiel keine Kamera, aber wir schaffen das.“ Die Treffen fänden wöchentlich statt, so wie auch sonst die Präsenztreffen, nur eben im Internet. „Eine unserer Highlight-Veranstaltungen ist ein digitaler Escape-Room. Das macht allen besonders viel Spaß“, ergänzt Janina Schmelz.

„Am Anfang nicht so cool“

Leider würden manche gar nicht am digitalen Angebot teilnehmen, was viele Gründe hätte. „Am Anfang fanden sie das einfach ‚nicht so cool‘. Aber inzwischen sind es doch sehr viele, die mitmachen. Und zum Teil gelingt es uns auch, das abzubilden, was wir sonst gemeinsam so tun, wenn wir uns real treffen. Zum Beispiel haben wir online Chili con Carne gekocht. Eben jeder für sich und es danach auch gemeinsam gegessen.“

Bei der Frage, wie viele es genau seien, muss sie einen Moment überlegen, kann dann aber genaue Zahlen liefern: „Der Stamm St. Nikolaus hat 84 Mitglieder, davon 50 aktive. Das Online-Angebot nehmen bei den Wölflingen und Jungpfadfindern circa die Hälfte wahr, bei den anderen Gruppen so gut wie alle“, freut sich die 27-Jährige, die ihren Bachelor in Soziologie schon in der Tasche und gerade ihre Masterarbeit für ihr Wirtschaftsstudium abgegeben hat.

Auch wenn allerorten gerade Lockerungen der Corona-bedingten Einschränkungen in der Luft liegen oder gerade umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht in Sicht, wann wieder Präsenztreffen stattfinden können. „Hinweise und Einschätzung zur aktuellen Lage bekommen wir als Pfadfinder der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus von der Erzdiözese Freiburg. Auch wenn es gerade Lockerungen gibt, sind wir davon noch nicht betroffen. Zumindest haben uns bis jetzt noch keine Infos zu bevorstehenden Lockerungen erreicht.“

Doch Janina Schmelz ist zuversichtlich: „Wir haben uns im Digitalen soweit eingelebt. Das ist natürlich kein vollwertiger Ersatz für Präsenztreffen, aber bis dahin zumindest ein teilweiser. Wir haben viele tolle Aktionen entwickeln können, die den Kindern und Jugendlichen großen Spaß machen, auch zu den Festen wie Weihnachten oder Fasnacht. Sagen wir mal, wir machen einfach das Beste aus der Situation und freuen uns dann, sobald wir uns wieder real treffen können“, sagt sie zuversichtlich. Das Pfadfinder-Gelände Am Ochsenhorn in der Nähe der Brauerei bliebe so lange ungenutzt.