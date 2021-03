Verspannungen, Hexenschuss, Bandscheibenvorfall: Rückenschmerzen zählen zu den großen Volkskrankheiten unserer Zeit. An diesem Montag, 15. März, dem Tag der Rückengesundheit, wollen wir daher schauen, was man diesem Körperteil Gutes tun kann. Anne Brucker, Physiotherapeutin mit eigener Praxis „Physiofit“ in Plankstadt, gibt regelmäßig Kurse in Wirbelsäulengymnastik bei der TSG Eintracht. Sie

...