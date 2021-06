Plankstadter Senioren atmen nach Pandemiepause auf

Vor fast eineinhalb Jahren erreichte die Corona-Pandemie die Gemeinde Plankstadt und die Sicherheitsbestimmungen sowie Kontaktbeschränkungen traten in Kraft. Das bedeutete auch für die Seniorenwohnanlage in der Luisenstraße, dass der Gemeinschaftsraum im Dachgeschoss für die Kaffeerunden oder andere Aktivitäten geschlossen werden musste. Der werktägliche Kontakt zu den Caritas-Betreuern fand nur noch telefonisch statt.

Vorsicht war oberstes Gebot; selbst im Aufzug vermied man möglichst den direkten Kontakt zu den Mitbewohnern. Den Bewohnern, die nicht mehr so mobil waren, dass sie sich selbst versorgen und einkaufen konnten, wurde von ihren Angehörigen oder dem Lieferservice geholfen. Trotz dieser Unterstützung waren die Bewohner jedoch die meiste Zeit allein in ihren Wohnungen und bei kurzen Gesprächen am Telefon war schon festzustellen, dass die Menschen unter der Situation litten und von Vereinsamung sprachen.

Erst mit dem Fortschreiten der Impfaktionen im Frühjahr und Frühsommer 2021 war eine Verbesserung der Situation in Sicht. Inzwischen sind alle Bewohner geimpft - fast alle schon zweimal und die 14-tägige Wartezeit ist bei den meisten ebenfalls vorbei. Also stand einer Wiederaufnahme der Kaffeerunde nichts mehr im Wege. Nach Rückversicherungen beim Ordnungsamt der Gemeinde, die ja als Vermieter für die Einhaltung der Corona-Regeln zuständig ist, bekam die Runde grünes Licht und so gluckerten wieder die Kaffeemaschinen und einige Bewohner hatten sogar leckeren Kuchen für das erste Treffen gespendet.

Natürlich ist die Teilnahme an diesen Runden völlig freiwillig und im Laufe der ersten Woche pendelte sich die Teilnehmerzahl wieder ein. Auch waren einige wenige frühere Teilnehmer zwischenzeitlich verstorben - die Verbliebenen aber freuen sich wieder über die Möglichkeit des unbeschwerten Gedankenaustausches.

