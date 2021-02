Plankstadt. Lauter kleine Wichtel sollen schon bald in der Wichtelstube zu Hause sein. So heißt nämlich die Kindertagespflege, die Catrin Ziegler als neue Tagesmutter in Plankstadt anbieten möchte. Bemerkenswert ist ihr Neustart vor allem deshalb, weil er mitten in der Corona-Pandemie erfolgen soll.

Die 30-Jährige hat ursprünglich eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht und war danach als geprüfte Immobilienfachwirtin in einem mittelständigen Immobilienunternehmen tätig. Mit erteilter Prokura und dem Zuständigkeitsbereich im Personalwesen hatte sie damit einiges an Verantwortung – die auch viele Stunden an Präsenz in der Firma erforderte. „Der Job hat mir viel Spaß gemacht, aber ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es mit der Familie insbesondere mit kleinen Kindern nicht gut kombinierbar ist“, erklärt Catrin Ziegler.

Haus bot plötzlich Raum

Sie hatte sich gewünscht, möglichst viel für ihre beiden Töchter im Alter von sechs und zwei Jahren da sein zu können, wie sie es aus ihrer eigenen Familie auch kannte. Das hatte für sie Priorität, weshalb sie für ihren Job auch auf die späten Abendstunden auswich – auf Dauer ganz schön anstrengend. Ohnehin liegt ihr der Umgang mit Kindern, erklärt sie. 2020 ist sie mit ihrem Mann und den beiden Töchtern von Eppelheim nach Plankstadt gezogen. „Im Haus hatten wir plötzlich viel Platz und ich habe mir überlegt, was ich beispielsweise mit dem großen Hobbyraum anfangen könnte“, meint Catrin Ziegler. Da war die Idee, als Tagesmutter Kinderbetreuung anzubieten und ihr Talent und ihre Kreativität damit auch zum Beruf zu machen, nicht weit. Sie informierte sich beim Jugendamt und nahm die 300 Stunden umfassende Ausbildung berufsbegleitend in Angriff.

Genau das Richtige

Von Anfang an war sie begeistert. „Ich habe gemerkt: Das ist jetzt genau das Richtige“, erinnert sich die 30-Jährige. Für ihre Räumlichkeiten hat sie unter anderem Kita-Bettchen angeschafft, einen Krippenwagen mit Platz für sechs Kinder besorgt und diverses pädagogisches Spielzeug gekauft. Das Jugendamt hat die Räume dann abgenommen.

Fünf Kinder gleichzeitig kann Catrin Ziegler betreuen, insgesamt kann sie acht Verträge gleichzeitig abschließen. „Die Plätze waren dank der Unterstützung von Martina Ahnepol aus dem Rathaus und erfolgreicher Mundpropaganda im Nu ausgebucht“, freut sich die frischgebackene Tagesmutter. Sie hofft, dass sie nach dem Lockdown dann auch mit der Eingewöhnung der angemeldeten Kinder starten kann.

Jetzt im Februar soll es losgehen. Solange der Lockdown läuft, ist nur eine Notbetreuung möglich – da wird die Tagesmutter wie die anderen Betreuungsangebote auch gewertet. Dann muss die Eingewöhnung unter Pandemie-Bedingungen erfolgen und ist auch nur für die Eltern möglich, die Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen. Die Eltern und die Tagespflegeperson müssen dann Maske tragen und entsprechende Hygienemaßnahmen einhalten.

Ist Catrin Ziegler alleine mit den Kindern, kann sie ihre Maske ablegen – denn für die Kleinen ist es nicht ideal und befremdlich, wenn sie die Mimik ihrer Tagesmutter nicht sehen können. Die 30-Jährige hofft, dass sie bald möglichst mit den Kindern starten kann, denn sie möchte Eltern im Alltag und bei Ausübung deren Berufes entlasten. Doch dazu ist sie auch darauf angewiesen, dass die übrige Kinderbetreuung wieder startet. Immerhin gehen ihre beiden Töchter in den Kindergarten. Klappt das nicht, muss sie sie zu Hause betreuen und könnte dementsprechend weniger fremde Kinder betreuen.

„Kinder brauchen sich. Es ist wichtig, dass sie miteinander spielen, lernen und kommunizieren können“, macht Catrin Ziegler klar, dass die Situation alles andere als ideal ist. Ihren Tageskindern möchte sie auf jeden Fall ganz viel Halt im Leben mitgeben und ihnen helfen, etwas selbst zu lernen, in ihrem eigenen Tempo und ohne Überforderung. So möchte sie ihnen helfen zu wachsen. Dabei sollen vor allem die individuellen Fähigkeiten gefördert werden – denn nicht jedes Kind kann alles gleich gut oder hat die gleichen Interessen.

Mehr Zeit für Einzelne

Auch gesunde Ernährung ist ihr wichtig, das will sie den Kindern ebenfalls mit auf den Weg geben. Sie müssen nicht alles essen, aber zumindest alles einmal probieren. Und sie dürfen sich die Mengen nehmen, die sie wollen. Den Unterschied zwischen einer Krippe und einer Tagesmutter sieht sie insbesondere in der kleineren Gruppe bei der Tagesmutter. „So hat man viel mehr Zeit für jedes einzelne Kind“, betont sie.

Und: In der Kindertagesstätte gibt es ja auch keine Haustiere. Bei Catrin Ziegler warten die Zwergwidderkaninchen Krümel und Flocke sowie der Hauskater Baghira darauf, auch mal gestreichelt zu werden.

Fehlen nur noch die kleinen Hände dazu in der Wichtelstube. „Ich mache mir zwar ein paar Gedanken wegen der Situation rund um Corona, aber die Vorfreude auf meine neue Aufgabe ist viel größer“, meint die Tagesmutter abschließend.