Plankstadter VdK plant Jubiläumsfeier im Dezember

Plankstadt. Die Augen der Mitglieder und Gäste strahlen, es wird sich angeregt mit dem Tischnachbarn unterhalten und der Duft von frisch gebrühtem Kaffee liegt in der Luft. Lange waren solche Treffen nicht möglich – kein Wunder also, dass das TSG-Vereinsheim „Eviva“ beim Frühlingsfest des Ortsverbandes des Sozialverbandes VdK fast bis auf den letzten Platz besetzt ist. Der Vorsitzende Helmut Gaa freut sich sichtlich, dass so viele Menschen der Einladung gefolgt waren, darunter auch Gemeinderätin und Mitglied Ulrike Breitenbücher, Kreisverbands-Kassier Helmut Deininger, Ehrenmitglied Erika Gaa sowie Bürgermeister Nils Drescher.

„Es ist eine große Freude, nach zwei Jahren Pandemie hier zusammensein zu dürfen“, betonte Drescher. Er berichtete von den Geflüchteten aus der Ukraine, die mittlerweile bereits in der Gemeinde angekommen seien, und der riesigen Hilfsbereitschaft der Plankstadter. Viele Geldspenden, Wohnraumangebote und Sachspenden seien bei der Gemeinde eingegangen. Die Sammelaktion der Kommune am Wochenende habe man sogar vorzeitig abbrechen müssen, weil viele Spender die Lager innerhalb kurzer Zeit mit Alltagsartikeln, Kleidung und Hygieneprodukten gefüllt hätten. „Die Sozialverbände – dazu gehört auch der VdK – unterstützen da ebenfalls und dafür möchte ich Ihnen danken“, meinte der Bürgermeister an die VdK-Mitglieder gerichtet.

Musik und Texte zur Jahreszeit

Im Anschluss spielt Heinz Tippel zwei Lieder bevor Ludwig Fischer seine Mundharmonika zückt. Helmut Gaa hatte ein buntes Frühlingsprogramm auf die Beine gestellt – Gedichte, Musikstücke und Darbietungen von Bauchredner, Zauberkünstler und Moderator Andreas Knecht wechseln sich ab. Ob Erika Treiber mit „Er ist’s“ oder „Der Frühling ist die schönste Zeit“, vorgetragen von Sabina Schmitt – an diesem Nachmittag drehte sich alles um die blühende Jahreszeit. Auch Carola Schönmann-Lock und Marianne Köhl lasen Gedichte zum Frühjahr vor. Die Gäste singen oder summen bei den Liedern mit, lauschen gespannt den Textvorträgen und applaudieren kräftig. Für sie ist es eine willkommene Abwechslung zum Alltag.

Tagesausflüge stehen an

Bei Kaffee und einer großen Auswahl an Kuchen tauschen sich die Verbandsmitglieder aus, genießen es, sich endlich wieder treffen zu dürfen. Geplant hat der VdK in diesem Jahr so einiges. Mehrere Tagesausflüge stehen an, zum Beispiel nach Germersheim oder nach Oberkirch zu Weinprobe.

Der Ortsverband lädt außerdem am 22. September zu einem Gesundheitstag zum Thema „Augengesundheit“. Schon in den vergangenen Jahren hatte der VdK solch ein Angebot auf die Beine gestellt. Das Jubiläum – 75-jähriges Bestehen des Verbandes – soll auch gebührend gefeiert werden, im Dezember gemeinsam mit einer Adventsfeier.