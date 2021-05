Es war am Pfingstsamstag, dem 27. Mai im Jahr 1944, in Plankstadt. Was an jenem Tag geschah, hätte Heinrich Herze bereits das Leben kosten können. Er war seinerzeit noch ein Kind von viereinhalb Jahren, und seine Familie wohnte am seinerzeitigen Rand des Ortes, nicht weit vom örtlichen Bahnhof entfernt, in der Karl-Theodor-Straße 37. Später erzählte man ihm, was an diesem Tag genau passiert

...