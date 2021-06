Politik für reiche Auswärtige – nicht für Normalverdiener

Plankstadt. Bei seiner digitalen Sitzung befasste sich der Vorstand des SPD-Ortsvereins unter anderem mit der Finanzlage der Gemeinde, heißt es in einer Pressemitteilung.

So dürften auch die Normalverdiener in der Gesellschaft nicht vergessen werden, zum Beispiel bei der Bauplatzvergabe im Gebiet „Kantstraße Nord“. Lob erntete in dieser Angelegenheit die SPD-Gemeinderatsfraktion, die die Vergabe der gemeindeeigenen Baugrundstücke zu einem Preis von mindestens 750 Euro pro Quadratmeter abgelehnt hatte. Die Gemeinderatsmehrheit, bestehend aus den Fraktionen von PlaLi, CDU und GLP, habe dieser Vergabe im Bieterverfahren zugestimmt, bei dem der Bieter mit dem Höchstgebot als Kaufpreis den Zuschlag erhält. Dies sei eine Politik für reiche Auswärtige und nicht für Normalverdiener aus Plankstadt, war der Tenor. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen seien zur Finanzierung der eklatant hohen Investitionskosten in den nächsten zwei Jahrzehnten notwendig, so sei die Auffassung der Verwaltung.

Pressesprecher Helmut Schneider verwies in diesem Zusammenhang auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Hiernach seien die Abschreibungen in vollem Umfang zu erwirtschaften. Man könne sich ausrechnen, was bei einem Investitionsvolumen von fast 100 Millionen Euro in den nächsten zwei Jahrzehnten jährlich an Abschreibungen an Aufwand hinzukomme. Auch die tatsächlichen Kosten für Bewirtschaftung, Instandhaltung und zusätzliches Personal müssten einkalkuliert werden. Bei Investitionen von erheblichem Aufwand müsste dem Gemeinderat auch eine Folgekostenberechnung vorgelegt werden.

Folgen durch Baustoffpreise?

Gemeinderat Dr. Dr. Ulrich Mende gab zu bedenken, dass die Preise für Baustoffe in letzter Zeit in starkem Maße gestiegen seien. Dies könnte bei der Kostenentwicklung bei den anstehenden Investitionen so manche negative Überraschung mit sich bringen.

Letztlich gab Ortsvereinsvorsitzender Dr. Jürgen Kegler noch einen Hinweis auf Verlautbarungen des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz zum Thema bezahlbare Wohnungen. Er wolle, dass mindestens 400 000 neue Wohnungen pro Jahr geschaffen werden, davon mindestens ein Drittel, die mit einem durchschnittlichen Einkommen bezahlbar seien. Hinzu sollten 100 000 neue Sozialwohnungen pro Jahr kommen.

Die Hilfe für bedürftige Mitbürger ist ein besonders wichtiges Thema bei der Plankstadter SPD. Jutta Schneider berichtete über den Stand der Dinge bei der Sammelaktion zugunsten der Tafel „Appel und Ei“. Die Anfangsphase sei etwas schleppender verlaufen als bei der Spendenaktion im Februar, die mit einem Rekordergebnis geendet hatte. Inzwischen seien jedoch wieder viele Spenden eingegangen, sodass mit einem schönen Abschlussresultat gerechnet werden könne. sr

