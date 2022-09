Politische Weinprobe mit Sturm

Plankstadt. Eine politische Weinprobe mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm veranstaltet die CDU Plankstadt am Donnerstag, 6. Oktober. Zwischen drei ausgesuchten Weinen wird Sturm über das aktuelle politische Geschehen sprechen und aus „Traubenweise: Warum die Wahrheit im Wein liegt“ lesen, dem Wein-Buch des Landtagsvizepräsidenten Wolfgang Reinhart, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Die politische Weinprobe findet am nächsten Donnerstag um 19 Uhr im Restaurant „Die Wärtschaft“, Schwetzinger Straße 29 in Plankstadt statt. Eine Anmeldung ist erforderlich, denn es steht nur eine begrenzte Auswahl an Plätzen zur Verfügung – per Telefon 0711/20 63 83 10 oder via E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de.

Es wird kein Teilnahmebeitrag erhoben, am Ende der Veranstaltung besteht die Möglichkeit einer Spende, die nach Abschluss der Veranstaltungsreihe einem guten Zweck zugutekommt. Als nicht alkoholische Alternative gibt es Traubensaft (bitte bei Anmeldung angeben). zg