Praxis „ViVital“ soll Menschen mit unterschiedlichsten Beschwerden helfen

Plankstadt. Hinter dem Begriff Heilpraktik kann sich so manches verbergen. Vivian Pietsch, Inhaberin von „ViVital“ gibt sehr gerne Auskunft darüber, was es mit ihrem Geschäftsmodell genau auf sich hat. „Mir geht es darum, dass Kunden und Patienten sich ganzheitlich gut und gesund fühlen. Der Fokus liegt dabei auf Natürlichkeit und vitaler Gesundheit“, fasst Pietsch zusammen.

Die Gründe, aus denen sich Menschen an sie wenden, können dabei sehr vielfältig sein. Als Beispiele nennt sie Erschöpfungserscheinungen, Regeneration nach Krebsbehandlungen oder einer Corona-Erkrankung, sowie Kinderwunsch, Entgiftung und Entsäuerungskur, aber auch den Wunsch nach äußerlichem Wohlbefinden. „Menschen wollen sich fit und gesund fühlen und aussehen und dabei kann ich ihnen helfen. In vielen Fällen kann meine Behandlung Symptome von Erkrankungen lindern.“

Inhaberin Vivian Pietsch ist jeden zweiten Freitag im Plankstadter Standort von „ViVital“ anzutreffen. © Heylmann

Vitales Aussehen wird in der heutigen Zeit auch mit ästhetischen Behandlungen erreicht. Dabei ist Frau Pietsch sehr wichtig, dass man Behandlungen dezent und natürlich umsetzt. Ihre mehrjährige mit diesen Behandlungen in einer dermatologischen Praxis in Köln ist für ihre Patienten dabei von großem Vorteil. Natürliche ästhetische Behandlungen mit Bio-Botox oder Hyaluron seien besonders für Frauen und Männer über 30 immer wichtiger, so Pietsch. Des Weiteren bietet sie auch die sogenannte PRP-Therapie an. Dabei werden dem eigenen Blut Wachstumsfaktoren entnommen und dann in die obere Hautschicht injiziert, wodurch die Haut an Elastizität und Volumen gewinne, wie die Heilpraktikerin erklärt.

Vivian Pietsch hat gerade in Plankstadt den dritten Standort von „ViVital“ in der Zahnarztpraxis Dr. Jochen Kerber und Klaus Lauterbach im Brühler Weg eröffnet. Ihre anderen Filialen befinden sich in Köln und in Vallendar bei Koblenz. In Plankstadt vor Ort sein wird Pietsch jeden zweiten Freitag. Ursprünglich stammt sie aus dem Odenwald, am Universitätsklinikum Heidelberg hat sie eine Pflegeausbildung absolviert und viele Jahre dort gearbeitet. Daher stamme auch ihre Liebe zur Medizin. Dementsprechend will sie für ihre Kunden gerne mit deren behandelnden Ärzten zusammenarbeiten. „Wenn meine Behandlung in Abstimmung mit einem Arzt stattfinden kann, ist das natürlich der Idealfall“, erklärt sie.

Doch wie funktioniert eine Behandlung bei „ViVital“ eigentlich? „Die Therapie läuft immer komplett individuell ab“, versichert Pietsch. „Zunächst gibt es ein Anamnesegespräch, außerdem arbeite ich mit einem speziellen Labor zusammen für genaue Untersuchungen. Dabei werden spezifische Laborparameter untersucht, auf die ein Arzt womöglich gar nicht achtet.“

Therapie als Ergänzung gedacht

Je nachdem, ob es um körperliche Beschwerden oder ein ästhetisches Problem geht, stehen Pietsch verschiedenste Mittel zur Verfügung. So arbeitet sie beispielsweise mit Immunboostern oder Vitalinfusionen, deren Basis individuell dosierte Vitamine oder Spurenelemente sind. „Manche Krankenversicherungen zahlen die Leistungen sogar teilweise“, berichtet Pietsch. Bei schweren Erkrankungen liegt die genaue Diagnostik in der Hand der behandelnden Ärzte. Die Therapie bei mir kann hier eine gute Ergänzung sein.“

Auch damit grenzt sich Pietsch von weniger seriösen Angeboten ab, die unter dem Begriff Heilpraktik firmieren. „Wenn es Menschen hilft, ist das natürlich immer gut. Aber ich habe durch meine Ausbildung und den Umstand, dass ich seit mehr als drei Jahren in einer dermatologischen Praxis arbeite, einen anderen Bezug zur Medizin und zu Patienten.“ Zudem bildet sich Pietsch regelmäßig auf ihrem Gebiet weiter, aus Wissbegierde, wie sie selbst sagt. Wer Interesse an einem Termin hat, erreicht Vivian Pietsch unter der Telefonnummer 0176/60 97 20 76 und kann sich auf der Website www.vi-vital.com genauer über ihre Angebote informieren, sobald diese im Laufe des Oktobers online geht. lh