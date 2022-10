Protestaktion in Plankstadt: BI "Keine Bahntrasse" plant Flashmob

Plankstadt. Die Bürgerinitiative "Keine Bahntrasse" Plankstadt und angrenzende Gemeinden hat sich erneut mit den Landwirten der Region zusammengeschlossen und plant am Sonntag, 16. Oktober, eine große Protestaktion. Ab 17.30 Uhr soll der Feldweg zwischen Stephans in Eppelheim und Plankstadt vor dem Bruchhäuser Weg voll mit Menschen sein, die sich gemeinsam gegen die Planungen der Deutschen Bahn auflehnen.

Die Bürgerinitiative ist sich sicher: Diese Aktion wird allen in Erinnerung bleiben. "Solidarisch stehen wir mit der Landwirtschaft zusammen, für die Erhaltung unseres Lebensraums, regionale Landwirtschaft, Existenz der Landwirte, Naherholungsgebiet, letzte zusammenhängende Grünfläche, Schulweg – eine Region, in der wir gerne leben", schreiben die Verantwortlichen. Denn die mögliche Trasse zwischen Plankstadt und Eppelheim ist mittlerweile in der engeren Auswahl.

Alle Bürger sind aufgerufen mit elektrischen Kerzen, Grablichtern, Taschenlampen, Laternen oder Handylampen zu kommen und zu protestieren.

Für den Tag werden außerdem von 16 bis 20 Uhr ehrenamtliche Helfer benötigt - für den Aufbau sowie als Ordner. Wer mithelfen kann, meldet sich per E‑Mail bei alexandra.ulrich@keine-bahntrasse.de