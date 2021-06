Quartier soll klimaneutral gebaut werden

Plankstadt. Die Planung des Kultur- und Sportquartiers Westend geht voran. Nachdem der Zuschuss für das Programm „Energetische Stadtsanierung – Zuschüsse für integrierte Quartierskonzepte und Sanierungsmanager“ in Höhe von 75 Prozent der zuschussfähigen Kosten bewilligt wurde, kann nun ein Projektvertrag mit der EnBW Energie Baden-Württemberg abgeschlossen werden. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung über diesen Projektvertrag ab.

Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt hatte zuvor den Abschluss dieses Vertrages empfohlen. Die EnBW solle demnach den Auftrag zur Erstellung eines Integrierten Quartierskonzepts erhalten. Dabei wird die Frage erörtert, wie das Quartier möglichst klimaneutral gebaut werden kann. Die Gemeinde selbst zahlt rund 48 750 Euro der Gesamtkosten von 195 000 Euro.

Erste Schritte nun getan

„Das Paket verspricht Spannung“, erklärte Gerhard Waldecker von der Plankstadter Liste (PlaLi). Er hoffe, dass die Gemeinde weiter am Ball bleibe. Andreas Berger (CDU) betonte, dass mit dem Vertrag die ersten Schritte für das Projekt getätigt werden. „Fangen wir an und sehen, was dabei rauskommt“, sagte er.

„Wir finden es ganz prima, was hier in Plankstadt mit diesem Kultur- und Sportquartier entsteht. Der Projektvertrag der wird uns helfen, weiter in die gute und richtige Richtung zu gehen“, meinte Knut Doll von der Grünen Liste Plankstadt.

Kerstin Engelhardt (SPD) hob die Verknüpfung der Bereiche Energie, Gebäude und Mobilität positiv hervor. „Auf der einen Seite steht das Interesse der Umwelt, auf der anderen Seite das Interesse der Nutzer. Wichtig ist es, zu gegebener Zeit die Bürger mit ins Boot zu holen “, appellierte sie dazu, die Bevölkerung mit einzubinden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, Bürgermeister Nils Drescher mit dem Abschluss des Projektvertrages zu beauftragen und den kommunalen Eigenanteil der Fördersumme zur Verfügung zu stellen. Drescher freute sich auf die Zusammenarbeit. Als das Thema kurz aufkam, betonte er zudem, dass dort keine Tiefengeothermie vorgesehen sei. caz