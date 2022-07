„Querfeldein“ ist keine Option

Plankstadt/Eppelheim. Die „Bürgerinitiative Plankstadt und angrenzende Gemeinden“ (BIP) traf sich Anfang Juli zum zweiten Mal – diesmal online – mit der FDP-Kreistagsfraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterin Claudia Felden und dem verkehrspolitischen Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion Christian Jung (Landkreis Karlsruhe). Thema war der geplante Neubau einer Güterzugstrecke zwischen Mannheim und Karlsruhe und eine drohende Zerschneidung der Landschaft zwischen Plankstadt und Eppelheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die bisherigen Vorplanungen der Deutschen Bahn machen aus verschiedenen Gründen der Raumordnung sowie des Umwelt- und Artenschutzes zwischen Plankstadt und Eppelheim nur bedingt Sinn. Ich gehe nicht davon aus, dass diese Vorplanungen jemals umgesetzt werden können und unterstütze diese in Bezug auf eine zusätzliche Zerschneidung auch nicht. Die Bahn wird im Herbst eine Trassenführung in der Metropolregion Rhein-Neckar vorschlagen, danach wird diese politisch bewertet“, sagte Jung.

„Mensch und Natur entlasten“

„Es muss infolgedessen eine Trassenbündelung unter Berücksichtigung bestehender Infrastruktur – zum Beispiel an Autobahnen oder bestehenden Zugstrecken/Schnellfahrstrecke – gesucht werden. Alles andere würde das Projekt zum Scheitern verurteilen“, sagte Jung weiter. „Querfeldein-Planungen scheiden für uns aus. Wir wollen vielmehr Mensch und Natur entlasten. Erforderliche Eingriffe in Wald- und Naturgebiete müssen durch Ausgleichsmaßnahmen in örtlicher Nähe kompensiert werden“, sagte der liberale Abgeordnete.

Mehr zum Thema Verkehr und Gebäude Wie die Ministerien beim Klimaschutz aufholen wollen Mehr erfahren

Infolgedessen müsse auch geprüft werden, auf welche Weise alte und neue Eisenbahn-Infrastruktur in Rheinland-Pfalz zu einer Entlastung des nordbadischen Raums im Schienengüterverkehr und bei Umleitungen beitragen könnten. zg