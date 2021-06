Radfahrer schwer verletzt

Plankstadt. Schwer verletzt wurde am Dienstagabend ein Fahrradfahrer in Plankstadt. Wie die Polizei mitteilt, war der 33-Jährige gegen 20 Uhr in der Straße „Neurott“ in Richtung Grenzhöfer Straße unterwegs. Auf Höhe des Vogelparks wurde der Radfahrer von einer 69-jährigen Fahrerin eines Volkswagens erfasst und prallte dabei auf die Motorhaube und die Frontscheibe des Fahrzeugs.

Bei dieser Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen. Der 33-Jährige musste durch einen Notarzt erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Laut Polizei besteht nach derzeitigem Kenntnisstand glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Mit 1,2 Promille unterwegs

Bei der Aufnahme des Unfalls bemerkten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Autofahrerin. Ein Alkoholtest, der nun gemacht wurde, bestätigte diesen Eindruck und ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die 69-jährige Verkehrsteilnehmerin wurde daraufhin zunächst zum Polizeirevier nach Schwetzingen gebracht, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen die Dame werde nun wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, teilt die Polizei mit. Ihr Führerschein wurde erst einmal einbehalten. pol