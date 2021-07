Rathaus steht im Mittelpunkt

Plankstadt. Der Gemeinderat tagt an diesem Montag, 26. Juli, um 18.30 Uhr im Ratssaal das letzte Mal vor der Sommerpause. Auf der Tagesordnung stehen zunächst unter anderem mehrere Auftragsvergaben für die Sanierung des Rathauses. Das Gremium entscheidet über Bodenbelags- Schreiner- und Malerarbeiten sowie Systemtrennwände.

Nach Auftragsvergaben für das Bürgeramt in der Wilhelmstraße, steht dann die Neugestaltung des Rathausumfeldes auf dem Plan. Hier geht es um den ersten Bauabschnitt. Gemäß Bauzeitenplan sollen die Arbeiten in der zweiten Septemberwoche beginnen, heißt es in der Vorlage. Auch die Ausführungsplanung für den zweiten Bauabschnitt wird in der Sitzung bereits besprochen. Hier wird abgestimmt, ob eine Brunnenanlage in die weitere Planung aufgenommen werden soll.

Neben dem Aufbau einer fest installierten WC-Anlage geht es außerdem um die Beteiligung zur ersten Änderung des Regionalplans. Kurz vor Ferienbeginn sind außerdem die Schulen in der Gemeinde noch einmal Thema. Umsetzung des „Digitalpakt Schule“ 2019 bis 2024 wird dabei besprochen. Zum Schluss sollen noch die Straßennamen für das Gewerbegebiet „Areal III“ vergeben werden. In einer Ausschusssitzung Anfang Juli wurden die Namen „Rondellweg“ für den südlichen Bereich und „Am Ochsenhorn“ für den nördlichen Bereich vorberaten. caz