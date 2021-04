Rathausumfeld in Plankstadt wird verkehrsberuhigt

Eine kleine Wohlfühloase mit einer Bank und säulenförmigen Amberbäumen, einem verkehrsberuhigten Bereich, ausreichend Parkplätzen für Auto- und Radfahrer sowie einer barrierefreien Verbindung zwischen dem Rathaus und dem Bürgerbüro – so soll das neue Rathausumfeld aussehen. Der Gemeinderat beauftragte bei zwei Enthaltungen und 18 Fürstimmen in seiner jüngsten Sitzung in der Mehrzweckhalle die

...