Regenbogen als Zeichen der Hoffnung gestalten

Plankstadt. Bunte Tücher liegen ineinander verschlungen in einem Bogen auf dem Boden vor dem Altar in der evangelischen Kirche. Nach Farben sortiert bilden sie einen Verlauf von Rot- zu Blau- und Lilatönen. „Der Regenbogen“, steht auf einem Schild unter den Tüchern. Weiter unten liegen bunte Zettel auf einer der Treppenstufen und eine Bibel lädt zum Blättern, Stöbern und Lesen ein.

„Catch a rainbow“ – auf Deutsch „Fang dir einen Regenbogen“ – heißt eine beliebte Aktion der badischen Landeskirche, die das Team der evangelischen Kirchengemeinde um Pfarrerin Christiane Banse und Eva Fries auch nach Plankstadt geholt hat. Der Regenbogen steht am Ende der Sintflut-Geschichte in der Bibel. Er ist hier das Zeichen dafür, dass etwas Schlimmes ein Ende nehmen wird und ist damit auch ein Hoffnungszeichen. Vielleicht wurden deshalb bereits während des ersten Corona-Lockdowns Fenster mit Regenbögen geschmückt.

Die badische Landeskirche hat für die „Catch a rainbow“-Aktion sogar eine interaktive App entwickelt. Mit dieser App kann man sich mit seinem Smartphone aktiv auf die Suche nach bereits existierenden „Regenbögen“ begeben und die darin versteckten Bibelsprüche lesen. Und in jedem neu gesetzten Regenbogen kann der Nutzer selbst einen für ihn besonderen Bibelspruch verstecken – das kann der eigene Taufspruch, ein beliebter Trauspruch, der aktuelle Wochenspruch oder auch zahlreiche weitere in der App hinterlegte Bibelverse sein.

Geistlicher Impuls

Im Zentrum steht die Kommunikation des Evangeliums: „Die Leute sind mobil und halten inne: am Bahnhof, beim Bäcker, am Waldrand. Durch unsere App kann man an diesen Stillstandsorten einen kleinen geistlichen Impuls für sich finden. Ein Bibelspruch, der mich – wenn ich mich wieder in Bewegung setze – begleiten wird“, erläutert Gernot Meier, Studienleiter der Evangelischen Akademie Baden und Leiter des landeskirchlichen Projekts „Dialog im Netz“, auf der Webseite der „Catch a rainbow“-Aktion. Entstanden sei das Programm beim landeskirchlichen Projekt „Dialog im Netz“, das Digitalangebote entwickelt, die Kirche in der digitalen Welt stattfinden lassen.

Aber auch diejenigen, die kein Smartphone besitzen, lädt die evangelische Kirchengemeinde in Plankstadt dazu ein, an der Aktion teilzunehmen. Dafür hat Eva Fries, die schon mit ihren Motivationsbildern viel Freude bereitet hat, einen Regenbogen in der evangelischen Kirche vor dem Altar gestaltet. Jeder, der möchte, kann dort ein Blatt Papier nehmen, einen Regenbogen gestalten und einen Bibelspruch darauf schreiben, der Mut macht oder besonders gut gefällt.

Anschließend wird das Blatt vor dem Altar vor oder auf dem Regenbogen abgelegt. Während der gesamten Sommerferien haben Besucher dafür Zeit und können sich außerdem an den Beiträgen anderer erfreuen. „Wer möchte, kann das Papier mit nach Hause nehmen, dort gestalten und dann wiederbringen – oder man bearbeitet es direkt vor Ort“, erklärt Pfarrerin Christiane Banse. Während des gesamten Sommers geht zudem das „Gottesdienst to go“-Angebot der evangelischen Kirche weiter.

Info: Weitere Infos gibt’s unter www.catcharainbow.de