Reihenhäuser kommen

Plankstadt. Der Bebauungsplan „Siedlung“ ist veraltet. Der Gemeinderat fasste deshalb in seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Siedlung, vierte Änderung für den Teilbereich Blumenau Süd“. Zuvor hatten in der Sitzung des Ausschusses für Ordnung, Bau und Umwelt im Juli Investoren ihr Bauprojekt für die zwei Flurstücke im Gebiet „Siedlung“ vorgestellt. Die Grundstücke umfassen insgesamt eine Fläche von 1092 Quadratmetern.

Die Grundstücke waren bereits im ursprünglichen Bebauungsplan aus dem Jahr 2004 als künftige Nachverdichtungsflächen vorgesehen. Das Konzept wurde vom Ausschuss grundsätzlich befürwortet. Es ist die Errichtung von drei Reihenhäusern mit Tiefgarage geplant. Diesbezüglich ist eine Änderung des Bebauungsplans notwendig. Ein ähnliches Projekt wurde bereits mit der zweiten Änderung auf dem gegenüberliegenden Flurstück umgesetzt. In der Gemeinderatssitzung am 23. Januar wurde dann der Abschluss eines städtebaulichen Vertrages beschlossen, in welchem die Modalitäten geregelt werden.

Gutachterkosten zahlt Investor

Unter anderem ist, entsprechend der langjährigen Praxis in Plankstadt, ein Infrastrukturfolgekostenausgleich vorgesehen. Die Investoren verpflichten sich außerdem, nach Inkrafttreten der Änderung des Bebauungsplanes zur Zahlung der Honorarkosten des von der Gemeinde beauftragten Büros und sämtlicher erforderlichen Kosten der anfallenden Gutachten, die für die angestrebte Änderung notwendig sind, heißt es. Nunmehr war der entsprechende Aufstellungsbeschluss im beschleunigten Verfahren zu fassen. Der Ausschuss für Ordnung, Bau und Umwelt hat den Aufstellungsbeschluss empfohlen – dieser Empfehlung ist der Gemeinderat nun einstimmig gefolgt. caz