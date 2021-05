Reilingen fast frei vom Virus

Plankstadt/Eppelheim/Region. Auch im Raum Schwetzingen/Hockenheim gehen die Infektionszahlen jetzt deutlich nach unten. In Reilingen gab es am Montag nur noch einen aktiven Infektionsfall. Auch Altlußheim (5), Neulußheim (6) und Eppelheim (14) sind bereits in der zweitniedrigsten Stufe der Inzidenz.

Sorgenkind bleibt die Stadt Hockenheim mit 74 aktiven Corona-Infizierten. In Brühl sind derzeit 31 aktive Fälle zu verzeichnen, in Schwetzingen 40, Ketsch hat 17 positiv Getestete registriert, Oftersheim 15. Die niedrigste Zahl im Bezirk Schwetzingen – sowohl von der Fallzahl als auch von der Inzidenz – weist derzeit die Gemeinde Plankstadt mit nur elf Fällen auf.

Das ist im Rhein-Neckar-Kreis ab Mittwoch, 19. Mai, erlaubt Schank- und Speisewirtschaften dürfen zwischen 6 und 21 Uhr innen und außen öffnen. In Innenräumen ist ein Gast je 2,5 angefangene Quadratmeter Gastraumfläche erlaubt. Die Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Tischen gewährleistet ist. Liefer- und Abholdienste sind auch später erlaubt. Draußen gilt nur die 1.5 Meter Abstandsregel bei den Tischen. Der Zutritt ist nach Vorlage eines Test- oder Genesenennachweises zulässig oder mit Impfausweis ab 14 Tage nach kompletter Impfung. Es gilt Maskenpflicht – außer am Platz. Die bisher noch geschlossenen Einzelhandelsbetriebe dürfen im Rahmen der „Click and Meet“-Regelung öffnen. Dabei ist die Kundenzahl auf einen Kunden pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zu begrenzen. Hierbei ist kein negativer Schnelltest erforderlich. Bei Einzelterminen sind fest begrenzte Zeiträume pro Kunde vorzugeben und es gilt die Pflicht zur Datenverarbeitung. Alternativ sind je zwei Kunden ohne Terminbuchung zulässig, sofern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Es besteht Maskenpflicht. Folgende körpernahen Dienstleistungen dürfen wieder angeboten wer-den: Kosmetikstudios, Nagelstudios, kosmetische Fußpflege, Massage, Tattoo- und Piercing, Laser- und IPL, Friseure, Barber, Sonnenstudios und Solarien. Es besteht Maskenpficht. Schnelltestpflicht besteht nur, wenn aufgrund der Behandlung keine Maske getragen werden kann. Die Ausgangssperre von 22 bis 6 Uhr entfällt ab Mittwoch, 19. Mai. jüg

Aufgrund einer Leseranfrage am Montag möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass es sich bei der farblichen Kennzeichnung nicht um die 7-Tage-Inzidenz handelt sondern um die Zahl aktiver Fälle. jüg

