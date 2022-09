Rekordverdächtiger Rose-Cup

Plankstadt. Der 3. Rose-Cup des Tennisclubs Plankstadt war ein voller Erfolg, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. 36 Damen hatten sich angemeldet – das war schon rekordverdächtig.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorstand hatte sich für den Wettbewerb, der sommerlichen Temperaturen auf seiner schönen Anlage durchgeführt wurde, etwas einfallen lassen. Denn er verband diesen Event mit einem gleichzeitigen Schlägertest- und Einkaufstag für Tennisprodukte. Dies sorgte für eine tolle Stimmung auf der Anlage und wurde von Mitgliedern und Freunde des Vereins sehr gut angenommen. Um 11 Uhr begrüßte der Vorsitzende Roland Wahl alle Teilnehmerinnen, Mitglieder und Freunde des Tennisclubs. Er bedankte sich bei Concetta Blem, die den Rose-Cup perfekt organisiert hatte, ebenso Mitglied Maico Aisenpreis, der den „Babolat Verkaufsstand“ toll aufgebaut und präsentiert hat.

Es waren wieder viele junge und auch jung gebliebene Damen am Start, heißt es weiter in der Mitteilung. Im Vordergrund dieses Turniers standen Spaß und Freude am Doppelspiel sowie schöne Begegnungen. Alle Teilnehmerinnen waren wieder mit einem Accessoire in Pink oder Rosa gekleidet, was für ein tolles Gesamtbild sorgte.

Vivien Doser gewinnt

Mehr zum Thema Tennisclub Kühlen Temperaturen getrotzt Mehr erfahren Tennisclub Talente liefern Spannung Mehr erfahren

Vor dem Start und in den Pausen gab es den traditionellen eisgekühlten Rosé und leckere Snacks von Clubwirt Roberto. Gegen 17 Uhr stand die Siegerin fest: Vivien Doser. Sie nahm freudestrahlend den pinkfarbenen Wanderpokal entgegen, den zweiten Platz ging an Elli Felkel und der dritte an Giulia Hörauf. Jede teilnehmende Spielerin erhielt ein kleines Geschenk. Roland Wahl bedankte sich bei der Turnierleitung, Julian Blem und Patrick Karg, die souverän durch das Turnier führten.

Der Rose-Cup hat sich zu einem festen Event etabliert. Bei bester Stimmung und spannenden Doppelspielen endete das Turnier erst am späten Abend. Auch der Schlägertest- und Produkttag mit den neuesten Schlägern und Kollektion, so wie sie von den Top-Tennisspielern bei den US Open gezeigt und bespielt wurden, kam bestens an. Kinder und Erwachsene gleichermaßen wurden professionell beraten, egal ob Clubmitglied oder nicht.

Alle konnten die Tennisschläger gleich testen und waren von der Organisation begeistert, schreibt der Tennisclub weiter. So zog der Vorsitzende Roland Wahl ein rein positives Fazit und freut sich auf die nächste Auflage. zg