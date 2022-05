Plankstadt. Dr. Lothar Gaa hat die Justiz, die Politik und die Kirchenmusik gleichermaßen geprägt. Nun ist der frühere Präsident des Landtags von Baden-Württemberg im Alter von 91 Jahren gestorben. Zu seinen Ehren findet an diesem Freitag, 27. Mai, um 12 Uhr ein Requiem in der evangelischen Kirche in Plankstadt statt. Die Beisetzung ist dann um 14 Uhr in Schwetzingen.

