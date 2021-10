Roboter und Kinderlieder

Plankstadt. Es gibt viele Gründe für einen Tag der offenen Tür der Bücherei Plankstadt: In diesem Jahr wurde die Bücherei beispielsweise 30 Jahre jung. Im Oktober feiert metropolbib.de, die e-Ausleihe Rhein-Neckar, ihre zehnjährige Erfolgsgeschichte. Und jedes Jahr im Oktober findet bundesweit der Tag der Bibliotheken statt. All das und noch viel mehr hat das Büchereiteam zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 16 Uhr inspiriert.

Neben dem normalen Ausleihservice am Samstag bietet das Büchereiteam einige Aktionen an. Kinder und Jugendliche können sich in Sachen Robotik versuchen. Zum Testen gibt es den Dash, den Ozobot, MonsterMaker und Sphero BOLT. Die kleinen und großen Roboter bewegen sich über Steuerung mittels iPad oder mit einer App, die man sich auf sein eigenes Handy herunterladen kann. Man kann sie programmieren oder mit ihnen durch die Räume der Bücherei fahren.

Basteln und Sonderpreise

Wer lieber mit seinen eigenen Händen etwas basteln möchte, dem wird eine Station zum Basteln mit selbstgestalteten Pop-ups angeboten, die man als Andenken mit nach Hause nehmen darf. Alle, die in den Sommerferien bei der Leseaktion „Heiß auf lesen“ teilgenommen haben, dürfen sich an diesem Samstag ihre Urkunde abholen.

Gleichzeitig mit dem Tag der Bibliotheken begeht die Metropolbib ihr 10-jähriges Jubiläum und schenkt sich und der Metropolregion ein gemeinsames Rechercheportal, die Metropol-Mediensuche. Der gemeinsame Katalog aller Metropol-Card-Bibliotheken, zu der auch die Bücherei Plankstadt gehört, ermöglicht die Suche in den rund zwei Millionen Medien aller beteiligten 42 Bibliotheken.

Stellers „Drehverwortungen“

Zum Tag der Bibliotheken verschenkt das Büchereiteam kleine Give-aways – solange der Vorrat reicht. Zum krönenden Abschluss, nämlich um 15 Uhr, kommt der Kinderliedermacher, Gitarrist, Sänger, Rezitator und Stimme der deutschen Lyrik in die Bücherei – Oliver Steller.

Wenn er mit seiner Gitarre Frieda spielt, singt, rappt, zaubert und Quatsch macht, leben Gedichte auf und zeigen, was sie können. Alle Arten von Gedichten werden bespielt – der Abzählreim, die klassische Ballade, der Unsinnsvers, „richtige“ Gedichte genauso wie Zungenbrecher und „Drehverwortungen“. Wer schon mal was hören will, der klickt auf die Website der Bücherei Plankstadt (https://bibliotheken.kivbf.de/plankstadt) oder schaut sich bei Oliver Steller direkt um unter www.oliversteller.de.

Die Veranstaltung wird durch den Deutschen Literaturfonds gefördert. Für die Veranstaltung mit Oliver Steller gibt es personalisierte Eintrittskarten in der Bücherei – solange der Vorrat reicht.

Für den Tag der offenen Tür gelten die allgemein gültigen Hygieneregeln wie das Einhalten des Mindestabstands, das Tragen einer medizinischen Maske, das Desinfizieren der Hände sowie das unaufgeforderte Vorzeigen eines gültigen 3G-Nachweises. zg

