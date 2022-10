Rockabilly in der „Wärtschaft“

Plankstadt. „Boppin’B“ kommen am Samstag, 15. Oktober, um 19.30 uhr in die „Wärtschaft“ nach Plankstadt. Die Rockabilly-Band aus Aschaffenburg wurde 2005 richtig bekannt, als sie als Vorgruppe von „Dick Brave & the Backbeats“ auftrat, dem Rockabilly-Projekt von Popsänger Sasha. „Boppin’ B“ leben Rock‘n’Roll und das schwappt mit den ersten Tönen auch auf das Publikum über. Sänger Michi Bock und seine Crew live zu erleben sollte man sich nicht entgehen lassen. Karten im Vorverkauf für 22 Euro, Abendkasse 24 Karten, sind direkt in der Wärtschaft zu haben. / kaba

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1