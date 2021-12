Roller stark beschädigt

Eppelheim. Einen offenbar gestohlenen Roller hat ein Mann am Mittwochabend in einem Gebüsch im Kolbe-Weg am Parkplatz der Rhein-Neckar-Halle entdeckt, wie die Polizei jetzt mitteilt. Von der Straße aus war der Roller nicht zu sehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die vordere Verkleidung des Rollers war gewaltsam abgerissen worden sowie das Zündschloss und die Kabel herausgerissen. Der Auffindeort befindet sich unweit der Wohnanschrift des Besitzers. Der Roller stammt von der Marke Piaggio, ist rot und hat ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020.

Hinweise erbeten

Zeugen, die etwas Verdächtiges zum Roller wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter Telefon 06221/3 41 80 melden. pol