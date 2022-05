Roter Schal und Sekt

Plankstadt. Für den Pfingstsonntag, 5. Juni, lädt die evangelische Kirchengemeinde Plankstadt um 10 Uhr zu einem Gottesdienst mit Sektempfang ein. Schließlich hat die Kirche an diesem Tag Geburtstag, schreibt Pfarrerin Banse.

Denn an Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist über diejenigen kam, die Jesus Christus nachfolgten. So wurden die ersten Christen fähig, in die Welt hinauszugehen und die frohe Botschaft allen Menschen zu verkünden. So wurde – nach christlichem Verständnis die Kirche als „Gemeinschaft der Heiligen“ geboren. Die kirchliche Farbe des Heiligen Geistes ist „rot“, deswegen sind alle, die kommen, dazu eingeladen, sich an diesem Tag mit roter Kleidung anzuziehen.

Der Sektempfang im Anschluss gibt allen die Möglichkeit, sich von den langjährigen Pfarrsekretärinnen Claudia Klein und Ute Hampel zu verabschieden, die in den Ruhestand gehen, und von Kirchendienerin Christine Schlörholz, die Richtung Norden zieht. Außerdem wird in diesem Gottesdienst die neue Pfarrsekretärin Dorothee Strieker für ihren Dienst gesegnet. zg

