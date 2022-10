Sabine Tink ist jetzt offiziell im Eppelheimer Gemeinderat

Eppelheim. Mit einem Lächeln sitzt Sabine Tink im Publikum in der Rudolf-Wild-Halle. Für die 52-Jährige ist es am Montagabend vorerst das letzte Mal, dass sie bei einer Gemeinderatssitzung unter den Zuschauern Platz nimmt – denn nach dem plötzlichen Tod von Stadtrat Alexander Pfisterer im Juli und den Absagen von Michael Treiber und Siegfried Köhler, die aus unterschiedlichen Gründen ablehnten, rückt sie jetzt für die SPD in den Gemeinderat und wird fortan am Ratstisch sitzen (wir berichteten).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So stellte das Gremium am Montagabend zunächst fest, dass Michael Treiber und Siegfried Köhler nicht als nächste Ersatzperson nachrücken und gleichzeitig, dass Sabine Tink in den Rat zieht und dagegen kein Hinderungsgrund vorliegt. Ein bisschen handelte es sich um eine Formsache – alle Räte stimmten bereitwillig gemeinschaftlich zu.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann verlas die Pflichten, die Sabine Tink nun erfüllen soll. Anschließend sagte die künftige Eppelheimer SPD-Stadträtin die Verpflichtungsformel der Gemeinderäte nach, bevor sie und Bürgermeisterin Rebmann ihre Unterschriften setzten. Sabine Tink erntete lauten Beifall und nahm etliche Glückwünsche entgegen, bevor es zum nächsten Tagesordnungspunkt überging.

Mehr zum Thema Gemeinderat Eppelheimer Kriminalstatistik wird vorgestellt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Sabine Tink ist neu im Eppelheimer Gemeinderat Mehr erfahren Verleihung Eppelheim: Stadträtin Renate Schmidt erhält Bundesverdienstkreuz Mehr erfahren

Mit dem Nachrücken einhergeht außerdem die Neubesetzung der Ausschüsse. Der Gemeinderat kann nicht mehrheitlich beschließen, dass ein einzelner Stadtrat durch einen anderen ersetzt wird. Deshalb waren alle Ausschüsse komplett neu zu besetzen – wobei im Wege der Einigung alle bisherigen Mitglieder mit Ausnahme des zu Ersetzenden wiederbestellt werden können. „Nur so wird der Zusammenhang bei der Wahl des gesamten Ausschusses gewährt, den das Gesetz vorsieht“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Vorschlag der Fraktion

Die SPD um Fraktionssprecherin Renate Schmidt hatte einen Vorschlag für die Neubesetzung eingereicht. Sabine Tink solle demnach Stellvertreterin im Technischen Ausschuss, dem Verwaltungsausschuss, dem Ausschuss für Jugend, Kultur, Sport und Vereine, der Haushaltsstrukturkommission sowie im ÖPP-Ausschuss werden. Trudbert Orth (CDU) schloss sich im Namen seiner Fraktion und letztlich des gesamten Gemeinderates diesem Vorschlag an. Einstimmig – anders wäre es nicht möglich – beschloss der Gemeinderat die Neubesetzung.

Sabine Tink ist gebürtige Heidelbergerin, verheiratet und Mutter von zwei jugendlichen Töchtern. Aufgewachsen ist sie in den Heidelberger Stadtteilen Rohrbach und Kirchheim, seit 24 Jahren wohnt sie in Eppelheim. Als Sachgebietsleiterin im Referat des Oberbürgermeisters leitet sie bei der Stadt Heidelberg den Bereich „Sitzungsdienste-Protokoll“.

Vor sechs Jahren ist sie der Eppelheimer SPD beigetreten, wo sie als Beisitzerin aktiv ist. Zudem ist sie Schriftführerin beim Wieslocher Amateurtheater „Die Maske“ und Kassenprüferin im Freundeskreis der Eppelheimer Humboldt-Realschule. Ab sofort wird sie für die SPD am Ratstisch sitzen.