Sängerbund in Würzburg

Plankstadt. Die MGV Sängerfamilie war im Frankenland unterwegs – es ging mit aktiven und passiven Mitgliedern auf Tour nach Würzburg. Im Bus startete man bei stimmungsvoller Atmosphäre. Der Vorsitzende Norbert Engelhardt begrüßte die Gruppe und gab seiner Freude Ausdruck, dass der Ausflug auf große Resonanz gestoßen ist. Wie immer hatte sich der Vergnügungsausschuss bestens vorbereitet – es gab ein Frühstück mit Sekt.

In Würzburg nahm die Gruppe Stadtführerin Lisa in Empfang. Bei der Busrundfahrt entlang der ehemaligen Stadtmauergrenze bestaunte die Sängerfamilie die Sehenswürdigkeiten. Darüber hinaus konnte man neuen Wein und Zwiebelkuchen, aber auch einen „BrückenSchoppen“ auf der alten Brücke genießen. Dann stand eine Schifffahrt nach Veitshöchheim an. Bei Kaffee und Kuchen erfreute man sich an den Weinbergen. Nach einem Spaziergang entlang des Mains ging es Richtung Heimat. Zum Abschluss wurde in der Häffner-Bräu-Gaststätte zu Abend gegessen. zg