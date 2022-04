Saison im Plankstadter Welde Biergarten hat begonnen

Plankstadt. Der Weldegarten in Plankstadt ist in die Sommersaison gestartet – er ist geöffnet bei Schnee, Regen und Sonnenschein, heißt es in einer Mitteilung. Die Frühlingssonne lache – gemessen am aktuellen Wetter – irgendwann bestimmt wieder fröhlich. Das ganze Team vom Weldegarten in Plankstadt lache jetzt schon, weil der große Biergarten in die Saison gestartet sei.

„Hungrige Mäulchen können sich auf klassische Biergartenküche von Burger bis Schnitzel, wöchentlich wechselnde Speiseempfehlungen, saisonale Leckereien wie Spargel und immer auch auf vegetarische und vegane Gerichte freuen. Trockene Kehlen werden mit hausgemachter Limonade, Weinen aus der Region und einer großen Auswahl an Bierspezialitäten erfreut“, heißt es weiter.

Huckele krempelt Hemd hoch

Die Kastanien strecken die ersten Knospen aus, bald stehen wieder die großen weiß-rosa Blüten-Kerzen auf den Ästen der vielen Bäume, die den Weldegarten zur grün beschatteten Oase machen. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen in dem sonst so beschaulichen Garten: vom Harken und Tische aufstellen über Großreinemachen von Küche, Keller und Gastbereichen bis zur neuen Beleuchtung gibt’s nach einer Winterpause viel zu tun. Gastwirt Ben Huckele mittendrin – mit hochgekrempelten Hemdsärmeln agiert er in seinem Plankstadter Biergartenreich und freut sich: „Endlich geht’s wieder los und hoffentlich mit viel schönem Wetter.“

Für ihn ist es immer etwas Besonderes, wenn sein großer Biergarten aus dem winterlichen Dornröschenschlaf geholt wird. Dann gebe es einfach Aussicht auf Sonne, Wärme und kleine Auszeiten in schöner Umgebung. Die brauche man doch zwischendurch – und gerade jetzt umso mehr, findet der leidenschaftliche Gastronomie-Fachmann.

Ganz neu sind die E-Bike-Ladestationen, die Fans von Fahrradtouren begeistern werden. Mit dabei sind auch drei spezielle Ladestationen für die gängigsten Energiebündel.

Und neuerdings kann man sogar von Montags bis Samstags mit dem Plankstadter Bürgerbus bis in die Brauereistraße und wieder zurück-fahren – und so noch genussvoller sein Bier genießen. Den genauen Fahrplan und alle Infos rund um den Bus gibt’s übrigens auf der Homepage der Gemeinde Plankstadt beim Bürgerbus.

Welde Summer Jams im Juli

Geplant sind für den Sommer bereits die Welde Summer Jams. Die zweite Auflage der Veranstaltung nach 2021 soll vom 22. bis 31. Juli stattfinden und verspricht wieder ein abwechslungsreiches Programm von Live-Musik bis Live-Bierprobe. Mal sehen, was das Weldegarten-Jahr noch so alles mit sich bringt. Auf jeden Fall eine Menge Genuss unter Kastanien mit bestem Bier von hier.

Der Weldegarten befindet sich auf dem Brauereigelände der Welde Braumanufaktur direkt neben dem Sudhaus. Auf dem weitläufigen Gelände mit Kastanien und Walnussbäumen können alle Welde-Biere genossen werden, viele davon vom Fass. Pfälzer Weine, hausgemachte Limonaden und eine moderne Brauhausküche machen den Weldegarten zum beliebten Ausflugsziel. Auch für Veranstaltungen steht der Weldegarten zur Verfügung – von der Hochzeit bis zum Firmenevent, heißt es abschließend.