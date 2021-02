  Sammelaktion für "Appel und Ei"

Plankstadt. Die dritte Spendenaktion für die Tafel „Appel und Ei“ hat in Schwetzingen am 1. Februar begonnen. Der SPD-Ortsverein Plankstadt bittet daher um haltbare Nahrungsmittel und Hygieneartikel, die als Spende an die Tafel „Appel und Ei“ in Schwetzingen weitergeleitet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Spenden können bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt abgegeben werden. Für Rückfragen einfach unter Telefon 06202/4097691 melden. Die Spendenaktion endet am Sonntag, 28. Februar.

