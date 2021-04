Plankstadt. „Gut, dass es die Awo gibt!“ – unter dieser Überschrift beteiligt sich die Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Plankstadt regelmäßig über Jahre an der Landessammlung. Leider beherrscht die Corona-Pandemie seit einem Jahr immer die privaten Kontakte, das öffentliche Leben und die Vereinsaktivitäten. Deshalb hat der Ortsverein in diesem Jahr darauf verzichtet, sich an der Sammlung zu beteiligen.

Persönlich kann aus den bekannten Gründen nicht gesammelt werden und der Einzelhandel, der bisher immer gerne unterstützte, hat unter den Folgen der Pandemie mit am meisten zu leiden. Natürlich benötigen die Awo-Dienste und -Einrichtungen nach wie vor zusätzliche finanzielle Unterstützung. Wer deshalb eine Spende überweisen möchte, kann dies gerne tun auf das Konto der Awo Plankstadt bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE 02 672 500 200 022 500 481. Die Spende ist steuerlich absetzbar. Eine Spendenquittung wird zugesandt. zg