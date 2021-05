Sammlung für „Appel + Ei“ geht weiter

Plankstadt. Der SPD-Vorstand hat beschlossen, nach der erfolgreichen Sammlung im Februar erneut eine Sammelaktion für die Schwetzinger Tafel „Appel + Ei“ durchzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten. Gerade aufgrund der Corona-Pandemie seien immer mehr Menschen in eine existenzielle Not geraden. Dies gelte insbesondere für Bezieher von Arbeitslosengeld II und Personen in Kurzarbeit. Ganze Branchen seien brachgelegt. Nicht alle Betroffene könnten Staatszuschüsse beantragen.

Nicht zu vergessen seien auch Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien und Rentner. Kunden bei der Schwetzinger Tafel sind auch Plankstädter Bürger, führt die SPD weiter aus. Die Einkaufsberechtigung der Tafel-Kunden wird durch Vorlage entsprechender Nachweise wie ALG-II-Bescheid, Kindergeldzuschuss, Wohngeld oder Rentenbescheid geprüft. Bedürftige Kunden erhalten eine Kundenkarte.

Lebensmittel und Hygieneartikel

Gesammelt werden haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel. Die Spenden können abgegeben werden bei Familie Schneider, Im Grund 1 in Plankstadt (für Rückfragen: Telefon 06202/4 09 76 91). In der Einfahrt zum Haus sind wieder Kartons aufgestellt, in die die Spenden gelegt werden können. Die Übergabe kann also kontaktlos vorgenommen werden. Die Aktion beginnt am Dienstag, 1. Juni und endet am Mittwoch, 30. Juni. sr

