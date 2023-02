Sammlung für Mensch und Natur

Plankstadt. Die Grüne Liste Plankstadt (GLP) war mit einem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten. Neben Glühwein-, Marmeladen-, Likör- und Kinderpunschverkauf wurden alte Brillen in Zusammenarbeit mit „Brillen Weltweit“ für einen guten Zweck gesammelt. „Spenden Sie diese Brillen an Sehhilfebedürftige in der ganzen Welt“, so der Aufruf der GLP-Verantwortlichen.

Sechs volle Kisten mit Brillen kamen am Marktstand zusammen. „Ein überwältigter Erfolg“, schreibt die Partei in ihrem Fazit. Die Sachspende werde nun von „Brillen Weltweit“, einem 32-köpfigen Team im Brillenprojekt Koblenz, professionell gesichtet und bearbeitet. Die fachliche Aufsicht wird durch ehrenamtliche Augenoptikermeister gewährleistet.

Hintergrund: Viele Menschen können sich keine Brillen leisten. Kinder können dank der kostenlosen Brillen wieder zur Schule gehen, weil sie Tafel und Heft lesen können. Mehr sehen bedeutet eine höhere Bildungsqualität für die berufliche Entwicklung der Kinder. Auch Analphabeten können Lesebrillen verwenden, um handwerklichen Tätigkeiten im Nahbereich nachgehen zu können. Durch Arbeiten kann wieder ein Beitrag zum Lebensunterhalt der Familie geleistet werden.

Durch die Wiederverwendung von vorhandenen Brillen würden zudem Ressourcen geschont, heißt es im Schreiben der GLP weiter. „Nicht mehr verwendbare Restmaterialien werden sortenrein recycelt. Die GLP wird in Zusammenarbeit mit ,Brillen Weltweit‘ weiterhin Brillen sammeln. Dafür werden wir regelmäßig Sammelstellen und Sammelzeiten veröffentlichen.“ zg