Sammlung geht weiter

Plankstadt. Nachdem pandemiebedingt eine Vorstandssitzung in einer Lokalität immer noch nicht durchgeführt werden konnte, fand die Sitzung des SPD-Ortsvereinsvorstands wiederum digital statt. Administrator war Kassier Erich Wagner, der die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen hatte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Einstimmig habe der Vorstand dabei beschlossen, im Juni wieder eine Sammelaktion zugunsten der Schwetzinger Tafel „Appel + Ei“ abzuhalten, nachdem die Aktion im Februar außerordentlich erfolgreich verlief und aufgrund der Corona-Pandemie die Zahl der Bedürftigen noch weiter gestiegen ist. Der Spendenstand wird wiederum bei Familie Schneider, Im Grund 1, auf der Hauseinfahrt aufgestellt werden. Über Einzelheiten wird zur gegebenen Zeit noch berichtet.

Kostenentwicklung als Thema

Ein weiteres wichtiges Thema der Vorstandssitzung war die Kostenentwicklung bei der Sanierung und Erweiterung des Rathauses. In der April-Sitzung des Gemeinderats war die Umgestaltung des Rathausumfelds beschlossen worden (wir berichteten). Nach der Kostenschätzung beträgt der Aufwand für den ersten Bauabschnitt 590 000 Euro. Nun stellte sich in der Vorstandssitzung der SPD Plankstadt die Frage, was die Sanierung und Erweiterung des Rathauses insgesamt kostet, also nicht nur die Baumaßnahmen am und im Rathausgebäude. Hinzuzurechnen seien laut SPD die anteiligen Kosten für den Erwerb des Sparkassengebäudes und für den Umbau zum Bürgerbüro, der Aufwand für die Möblierung der Büroräume, die vorübergehende Unterbringung des Rathauses am Festplatz und, wie gehabt, die Umgestaltung des Rathausumfelds.

Bei der letzteren Position seien die Kosten für die notwendigen Arbeiten am Kanal- und Wasserversorgungsnetz, den Straßenbau und die Straßenbeleuchtung herauszurechnen. Der Verwaltung sollte es möglich sein, innerhalb einer angemessenen Frist die Gesamtkosten für das Projekt „Rathaus“ zu ermitteln, schreibt die SPD abschließend. sr

