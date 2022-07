Schadstoffe abgeben

Plankstadt. In vielen Haushalten fallen Produkte an, die umweltgefährdende Stoffe enthalten. Bei der Schadstoffsammlung der AVR Kommunal AöR können diese Stoffe umweltgerecht entsorgt werden. Am Samstag, 9. Juli, können Bürger Schadstoffe von 8 bis 12 Uhr beim Schadstoffmobil auf dem Festplatz abgeben.

Schadstoffe wie flüssige Lacke, Pinselreiniger, Pflanzenspritzmittel, Rostschutzmittel, Spraydosen oder Reinigungsmittel aus Haushalten werden bei der Schadstoffsammlung in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Wandfarben, Altöl, (Auto-)Batterien und Leuchtröhren werden nicht beim Schadstoffmobil angenommen, sondern müssen anderweitig entsorgt werden. zg