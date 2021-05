Schaufeld Projekt in Plankstadt: Alle Pflanzungen sind erfolgt

Plankstadt. Auf den Schaufeldern am Plankstadter Hüttenweg tut sich was! Als Letztes werden von Rolf und Andreas Hallwachs und ihren Helfern die Tabakpflanzen gesetzt; in der Reihe davor ist der Mais angewachsen. Damit sind alle vorgesehenen Pflanzungen erfolgt, jetzt darf man gespannt sein, wie sich die Feldfrüchte entwickeln.

Zeit für einen Pfingstspaziergang in die Feldflur – noch dauert es zwar etwas, bis man die einzelnen Getreidearten gut voneinander unterscheiden kann, aber öfteres Beobachten schärft die Sinne des Betrachters. Die Spargel auf dem großen Spargelfeld neben den Schaufeldern werden fleißig geerntet und die Spargelhöfe sind nicht weit.

Dass auch die nahe gelegenen Aussiedlerhöfe Jungholz schon 50 Jahre alt sind und somit auch ein Jubiläum zu feiern haben, dazu wird es einen eigenen Bericht geben.

Tiefgreifende Veränderungen

Auch auf den Höfen gab es in diesem langen Zeitraum tiefgreifende Veränderungen: So bauen nur noch Rolf und Andreas Hallwachs Tabak für den Gebrauch in Shisha-Pfeifen an, der nach der Ernte und Trocknung dafür im Ausland präpariert wird. Tiere werden auf den Höfen mittlerweile keine mehr gehalten; zwei Landwirte haben inzwischen ihre Höfe verlassen und aus einem Hof wurde ein Reitstall mit Übungsplatz.

Trotzdem zeigt natürlich ein Gang durch die Feldflur, wie bedeutend die Landwirtschaft in Plankstadt nach wie vor ist – allein schon ein Zahlenvergleich macht dies deutlich: Die Größe der Gesamtgemarkung beträgt 839 Hektar und davon werden immerhin noch über zwei Drittel landwirtschaftlich genutzt.