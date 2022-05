Schaufelder grünen und blühen

Plankstadt. Wer einen Spaziergang zu den neu angelegten Schaufeldern am Hüttenweg in Plankstadt macht, wird sich erfreuen an den prächtig sprießenden Pflanzen – besonders das Wintergetreide ist schon weit fortgeschritten.

Sieben Tafeln mit den entsprechenden Erläuterungen warten schon auf interessierte Leser. Drei Tafeln fehlen noch. Diese können erst aufgestellt werden, wenn die restlichen drei Reihen bepflanzt sind. Zuletzt fehlte nur noch der Tabak, aber der wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Mais und Kartoffeln stecken ihre Spitzen schon aus dem Boden.

Für die Besucher, Spaziergänger, Jogger und vor allem für die jüngsten Besucher bietet sich hier eine einmalige Gelegenheit, in der Natur das zu anschauen, was man sonst nur aus dem Packungen aus dem Supermarkt kennt. Plankstadt ist eine alte, bis ins letzte Jahrhundert von der Landwirtschaft geprägte Gemeinde, da macht es gerade zum 1250-jährigen Ortsjubiläum Sinn, auf diese alte Tradition zu verweisen. Landwirt Rolf Hallwachs ist es zu danken, dass er sich aufgrund des verschobenen Jubiläums bereiterklärt hat, die Felder erneut anzulegen und zu bearbeiten.

Wenn dann im Sommer das große Jubiläumsfest in der Gänsweid vom 30. Juni bis 9. Juli gefeiert wird, kann es für viele eine gute Gelegenheit sein, sich vor oder nach dem Festzeltbesuch ein wenig die Beine mit einem kleinen Spaziergang zu den Schaufeldern zu vertreten oder sogar den Kindern und Enkeln die alte landwirtschaftliche Tradition näherzubringen versuchen.

Das Gleiche gilt natürlich auch für die Kindergärten und Schulen – ein vormittäglicher Lerngang hinaus an den Hüttenweg bietet ja nicht nur Abwechslung vom Schulalltag, besonders an heißen Sommertagen, sondern ist auch vorzüglich in einen heimatverbundenen Sachkunde-Unterricht zu integrieren. Die Möglichkeit, verschiedene Nutzpflanzen hautnah kennenzulernen, ist nicht in jedem Jahr gegeben.

Und: Die nach den Schmierereien wieder gereinigte Schutzhütte lädt zu einem mitgebrachten Frühstück inmitten der Natur ein.

Innerhalb des Sommerferienprogramms für die Kinder der Gemeinde bereitet die Lokale Agenda schon einen Programmpunkt zur Kartoffelernte vor.