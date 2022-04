Schaufelder in neuem Gewand für Osterspaziergänge

Plankstadt. Nachdem der Standort der Schaufelder auf die gegenüberliegende Seite des Hüttenweges verlegt worden ist, präsentieren sich die bislang eingesäten Feldstreifen in frühlingshaftem Erwachen – ideal für einen Osterspaziergang! Noch kann man die eigentlichen Pflanzen nicht erkennen, nur frisches Grün sprießt aus den Ackerstreifen. Die Betrachter sind also noch auf die Infoblätter der Hinweisschilder angewiesen, die der Gemeindebauhof dankenswerterweise in dieser Woche umgesetzt hat. Bislang sind sieben Streifen eingesät und die Saat geht gut auf: Winterweizen, Wintergerste, Roggen, Sommergerste, Hafer, Sommerweizen und Zuckerrüben zeigen sich bereits an der Ackeroberfläche – weitere Pflanzen werden in den nächsten Wochen folgen. Gesät und bearbeitet werden die Schaufelder in diesem Jahr von Landwirt Rolf Hallwachs, die Ackerfläche wurde von Pächter Harald Treiber zur Verfügung gestellt.

Und noch etwas hat sich positiv verändert: Die Schutzhütte gegenüber den Schaufeldern war ja von Jugendlichen beschmiert und verunstaltet worden. Dank der akribischen Polizeiarbeit konnten die Täter ermittelt werden und haben nun – teilweise gemeinsam mit ihren Eltern – die Hütte neu gestrichen; allerdings sind dabei natürlich die künstlerischen Bilder an den Hüttenwänden verloren gegangen. Bleibt zu hoffen, dass es den jugendlichen Tätern eine Lehre war und sie künftig von solchen Untaten Abstand nehmen; denn ein Sinn ist bei solchen Schmierereien nicht zu erkennen – außer, dass etwas zerstört wird, was die Allgemeinheit erfreut.

