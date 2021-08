Auf 450 Metern reihen sich beim Lehrpfad Baum an Baum, beginnend an der Vereinsgaststätte der Kleintierzüchter immer weiter in Richtung Grenzhof und Aussiedlerhöfe Jungholz. Über 50 ausgewiesene Bäume und Sträucher warten hier darauf, von den Bürgern entdeckt zu werden.

Wer wissen will, um welche Pflanze es sich am Wegesrand handelt, braucht nur einen Blick auf die Schilder zu werfen,

...