Schlägertest mit Anmeldung beim TC

Plankstadt. Der Tennisclub (TC) Plankstadt bietet am Samstag, 8. Mai, ab 10 Uhr mit seinem Kooperationspartner Babolat einen Tennisschlägertest auf seiner Anlage an.

Mitglieder und Freunde können sich über eine Teststation mit den neuesten Schlägern von Kindern bis zu den Erwachsenen sowie Tennisbekleidung freuen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln (Abstand, Maske, kontaktfrei im Freien, maximal ein Haushalt mit einer Person). Vor Ort ist lediglich eine Einzelnutzung der Toiletten möglich. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 6. Mai, per E-Mail an roland.wahl@tc-plankstadt.de erforderlich. Per E-Mail wird dann ein Zeitfenster für eine persönliche Beratungszeit im Freien mitgeteilt. zg