Schleifchenturnier zum Abschluss

Plankstadt. Der Tennisclub Plankstadt hat mit einem Schleifchenturnier und einem bayerischen Abend seinen Saisonabschluss gefeiert. Aufgrund des schlechten Wetters und Dauerregens wurde das Schleifchenturnier kurzfristig in die vereinseigene Tennishalle verlegt.

Viele Mitglieder und Freunde des Vereins hatten sich eingefunden. Nach einem Sektempfang begrüßte der Vorsitzende, Roland Wahl, die Anwesenden und ließ bei seiner Begrüßung nochmals die Medenspielrunde Revue passieren.

Es sei für den TCP ein erfolgreichen Jahr gewesen. Sieben Mannschaften seien Meister geworden, der Verein werde in der nächsten Saison auch in der Badenliga, Oberliga und 1. Bezirksliga spielen und sicherlich tolle Matches auf der Anlage bieten.

Der TCP-Chef konnte unlängst das 60. Neumitglied in diesem Jahr begrüßen. Der TCP stehe auch betriebswirtschaftlich gut da. Das zeige dem Verein, dass er mit den neuen Konzepten auf einem guten Weg sei. „Wir haben jetzt nahezu 500 Mitglieder, davon 180 Jugendliche.“ Sorgen bereiten ihm allerdings die explodierenden Gas- und Strompreise, die für das große und komplexe Vereinsgebäude mit der Tennishalle hohe Mehrkosten für Energie bedeuten würden.

Claudia Guterl siegt

26 Mitglieder beteiligten sich am Schleifchenturnier und hatten viel Spaß an diesem Mixed-Doppelturnier. In den Pausen gab es frischen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Bei den Damen siegte Claudia Guterl bei den Herren gab es zwei erste Plätze, Rüdiger Huber und Julian Büsen, die jeweils ein schönes Präsent erhielten. Roland Wahl bedankte sich bei der Turnierleitung, die bei Binke Mahlzahn und Annabel Wettstein in besten Händen lag. Ebenso dankte er Annabel Wettstein, die den Saisonabschluss wieder toll organisiert hatte.

Alsbald begann der bayerische Abend im Restaurant Wintergarten, Wirt Roberto hatte wieder ein leckeres Essen vorbereitet. Die bayerische Musik sorgte für einen schönen und stimmungsvollen Abend. So ging ein gelungener Saisonabschlusstag zu Ende. zg