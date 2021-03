Plankstadt. Mit einer Pressemitteilung reagiert die SPD auf unsere Berichterstattung zur Gemeinderatssitzung in Plankstadt, bei der es um das Baugebiet Kantstraße Nord geht. Pressesprecher Helmut Schneider schreibt: „In der Ausgabe vom 23. Februar war zu lesen, dass die gemeindeeigenen Baugrundstücke im Gebiet Kantstraße Nord im Bieterverfahren mit einem Mindestgebot von 750 Euro pro Quadratmeter verkauft werden sollen.“ Dazu möchte ich folgende Stellungnahme abgeben: „Der Gemeinderat stimmte der Verwaltungsvorlage mehrheitlich zu. Nur die drei SPD-Gemeinderäte votierten dagegen. Bürgermeister Drescher enthielt sich der Stimme. Mit diesem Beschluss begeht die Gemeinde auf dem Bauplatzmarkt schlichtweg Preistreiberei. Nicht wer einen begründeten Bedarf an einem Baugrundstück hat, wird mit einer Vergabe berücksichtigt, sondern wer den höchsten Kaufpreis bietet.“

AdUnit urban-intext1

Weiter heißt es vonseiten der SPD: „Die Zeichen der Zeit hat die Gemeinderatsmehrheit jedenfalls nicht erkannt. In der Ausgabe vom 17. September letzten Jahres kommentierte Werner Kolhoff im Politikteil dieser Zeitung: „Deutschland braucht eine Bodenreform. Mindestens in den Großstädten. Sonst werden sie für normale Menschen nicht mehr bezahlbar, weder für Mieter noch für Käufer. Dann kaufen nur noch Millionäre bei Millionären.“

Beträchtliche Bereicherung

Mit einem Mindestgebot von 750 Euro pro Quadratmeter hat Plankstadt bei den Bauplatzpreisen Großstadtniveau wie Mannheim erreicht. In der Süddeutschen Zeitung ging auch der prominente Journalist Heribert Prantl in seinem Kommentar am 16. November 2019 mit der Politik streng ins Gericht: „Seit 1962 sind Grundstückspreise um 2300 Prozent gestiegen.“

Er kommt zum Schluss, dass Baugrundstücke von der öffentlichen Hand nicht mehr verkauft, sondern nur noch unter Auflagen in Erbpacht vergeben werden dürften. Schneider schreibt in seiner Pressemitteilung dazu: „Da sollte doch so manchem Ratsmitglied in Plankstadt ein Licht aufgehen. Stattdessen erklärt ein grüner Gemeinderat blauäugig, der Grundstückspreis entspräche dem aktuellen Marktwert und die Einnahmen würden für die kommunalen Aufgaben verwendet und nicht zur Bereicherung. Sie kämen allen Bürgern zugute.“ Schneider nennt das „Unsinn“.

AdUnit urban-intext2

„Wenn die Gemeinde Ackergelände mit einem Wert von vielleicht acht bis zwölf Euro pro Quadratmeter zu Bauland mit einem Quadratmeterpreis von mindestens 750 Euro umwandelt, ist es doch eine beträchtliche Vermögenszunahme, also eine Bereicherung. Selbst wenn man die Kosten für die Erschließung abrechnet.

Und wieso kämen die Investitionen der Gemeinde allen Bürgern zugute? Das Palais Drescher (Rathaus) mit Filiale Bürgerbüro im Anwesen Wilhelmstraße 1 – ist ein Millionenprojekt und kommt in erster Linie dem Bürgermeister und der Verwaltung zugute“, so Schneider weiter.

AdUnit urban-intext3

Er findet: „Die Gemeinderatsmehrheit hat mit dem Beschluss eine völlig unsoziale Entscheidung getroffen. In der Vergangenheit wurden bei der Vergabe stets einvernehmlich soziale Aspekte berücksichtigt. zg