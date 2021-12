Schön, aber nicht hoch genug

Plankstadt. In der Alarmstufe 2, in der sich Baden-Württemberg augenblicklich befindet, sind Präsenzgottesdienste nur „in besonders geeigneten Kirchen“, also durchgehend hohen möglich, schreibt die badische Landeskirche vor. „Unser Kirchenraum ist schön,“ schreibt Pfarrerin Christiane Banse in einer Pressemitteilung, „aber er hat leider nicht überall eine ausreichende Höhe von mindestens fünf Metern.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab dem dritten Advent können Gottesdienste und Andachten unter den gegebenen Umständen daher nur noch unter 2Gplus-Bedingungen stattfinden, also genesene oder geimpfte und getestete Gläubige sind zugelassen. Es bestehe keine Anmeldepflicht, so die Verantwortlichen, „aber wenn man sichergehen will, einen Platz zu bekommen, kann man sich auf der Homepage der Kirchengemeinde anmelden“. Formulare für eine Platzreservierung sind jeweils eine Woche vor dem Gottesdienst oder der Andacht freigeschaltet, erklärt Banse, „und solange verfügbar wie es Plätze gibt“. Wer sich online nicht anmelden kann, hat die Möglichkeit, einen Platz unter Telefon 06202/2 15 65 zu den Öffnungszeiten des Pfarramts dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr zu reservieren.

Weihnachten eventuell online

„Die Gottesdienste an Weihnachten sind aktuell gerade in Planung“, freut sich Banse. Hier sei eine Mischung aus 2Gplus, aber auch Livestreams und Draußen-Gottesdiensten geplant, von denen die beiden letztgenannten ohne größere Zugangsbeschränkungen besucht werden können. zg