Schreck für Feuerwehr

Plankstadt/Mauer. Ein Feuerwehrauto der Gemeinde Plankstadt ist am Samstag bei einer sogenannten Bewegungsfahrt in Wiesloch verunglückt. Das Auto überschlug sich in einer Kurve.

Fünf Feuerwehrkameraden wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es handelt sich um leichte bis mittelschwere Verletzungen, so die Gemeinde Plankstadt auf Telegram.

Die Feuerwehr selbst berichtet auf ihrer Facebookseite, dass bereits zwei der Wehrangehörigen wieder das Krankenhaus verlassen konnten und sich keiner der Verletzten in Lebensgefahr befand. Alle seien auf dem Weg der Genesung. kaba